El excongresista Kenji Fujimori participó en la audiencia en la cual se escuchó su presentación final por el juicio en su contra por la supuesta compra de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, en el caso conocido como los ‘Mamanivideos’, y reiteró su inocencia además del intento de Fuerza Popular de inhabilitarlo ilegalmente.

“Ese Congreso quiso inhabilitarme pero no lo pudo lograr. Hoy la fiscalía retoma el objetivo de querer inhabilitarme y ahora busca privarme ilegalmente de mi libertad planteando una tesis sin fundamento alguno”, señaló durante su participación final en la audiencia de este 2 de noviembre.

“Lo digo con el corazón en la mano, desde esa fecha no pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación política que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado y no quiero saber nada de política”, agregó.

Kenji Fujimori descartó haber participado en alguna negociación a cambio de votos en contra de la moción de vacancia contra Kuczynski a fines del 2017 e inicios del 2018, al asegurar que dejó en libertad al entonces parlamentario Moisés Mamani en libertad de votar a favor o en contra de la moción en una parte de la grabación de los denominados ‘Mamanivideos’.

“Ninguno de los testigos que la fiscalía ha presentado en este juicio, desde un expresidente hasta ministros de Estado, ninguno me incrimina [...] Mamani jamás entregó la fuente original del video que ofrece y donde según él aparezco. Y en lo poco que hay, no se aprecia ningún tipo de ofrecimiento”, señaló.

El hermano menor de Keiko Fujimori también aseguró, durante su presentación ante el Poder Judicial, que el proceso perjudicó directamente a su familia, especialmente a su fallecida madre Susana Higuchi.

“Se imaginan el dolor causado a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis padres pero en forma especial a mi madre porque desde el año 2018 estuvo a mi lado en cada una de las sesiones a las que asistí y pude ver cómo, poco a poco, se fue deteriorando su salud hasta su fallecimiento el 8 de diciembre del año pasado”, manifestó.

En la segunda parte de la audiencia, el excongresista Bienvenido Ramírez también negó haber cometido algún tipo de delito en el caso ‘Mamanivideos’.

Luego de su participación, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema suspendió la audiencia hasta el 9 de noviembre para escuchar los alegatos finales de Guillermo Bocángel y Alexei Toledo, los otros dos procesados por la presunta compra de votos.