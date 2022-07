La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, afirmó que “no puede esperar nada” del jefe de Gabinete, Aníbal Torres, y le pidió que renuncie a su cargo.

En diálogo con la prensa desde Piura, Alva Prieto criticó al titular de la PCM a raíz de las declaraciones que tuvo sobre la policía y las Fuerzas Armadas, cuyo rendimiento comparó con el de las rondas campesinas.

“Yo les pido disculpas [a las Fuerzas Armadas y la Policía] por esas declaraciones tan desafortunadas, no se puede hablar así de las Fuerzas Armadas y policiales, ya estamos acostumbrados a sus declaraciones, estuvo un tiempo callado, le dijeron que no hable y parece que no puede con su genio”, aseveró.

“Qué se puede esperar de alguien que dice que admira a Hitler. A mí del premier ya no puedo esperar nada. Yo le pediría que dé un paso al costado y que renuncie. Si no lo hace, no sé qué espera el presidente para pedirle al renuncia”, añadió.

¿Qué dijo Aníbal Torres?

El último jueves, Torres Vásquez participó de un Consejo de Ministros descentralizado en Cajamarca. En su pronunciamiento, destacó el rol de las rondas campesinas.

“Las rondas surgieron en Chota y combatieron el delito real y efectivamente, desaparecieron los delitos contra el patrimonio en general, la violencia contra la mujer, ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras Fuerzas Armadas brindaran la misma seguridad a todo el país, las rondas campesinas están reconocidas por la Constitución, tienen autonomía tienen función jurisdiccional, pero sin violar los derechos fundamentales”, dijo.

Pidió perdón

Luego de que llegaran críticas desde diferentes sectores por estas declaraciones, Torres Vásquez pidió perdón en sus redes sociales.