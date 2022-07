La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) le respondió a su colega Edwin Martínez (Acción Popular) por una frase que este último lanzó durante el debate sobre el retorno de la bicameralidad.

Todo se inició cuando el legislador del partido de la lampa cuestionó la interrupción de parte de un integrante de Fuerza Popular: “Déjeme hablar o le tendré que decir lo que le dije al premier: ‘cuando un burro rebuzna los demás paramos las orejas’”.

Ante ello, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), le pidió calma y retirar la frase. Sin embargo, Moyano pidió la palabra y le respondió al accionpopulista.

“Efectivamente, cuando un burro habla los demás paran las orejas y no lo digo por alusión porque es con el señor, que hace tiempo que se porta mal en el Parlamento, faltándole el respeto a sus propios compañeros y a usted presidenta. Si no respeta a su bancada, no le pido respeto a nadie. Seguramente nos referimos a usted: ‘hable usted señor burro’”, señaló.

En respuesta y por alusión, Edwin Martínez indicó que no le respondería a Martha Moyano porque se trata de “una dama”.

“No voy a hablar por alusión porque a una dama no le puedo responder. Si fuera al señor que está a su costado y me ha dicho patán, a él sí le respondo cuando él quiera y donde él quiera”, sentenció.

incidente entre Edwin Martínez y Martha Moyano en el Congreso