Mercedes Aráoz a Martín Vizcarra: "Le dije que yo no renunciaría y creo que debemos parar estar guerra política"

¡Le responde! La vicepresidenta Mercedes Aráoz no se quedó callada afirmó que el presidente Martín Vizcarra ha sido "bastante inexacto", luego de que este afirmara que si era vacado o renunciaba, ella se quedaba en el cargo hasta completar el mandatario en el 2021.

"El Presidente ha sido bastante inexacto, él mencionó que había la posibilidad de que podría renunciar también y me dijo: 'Te quedarías tú'. Le dije: 'En ese caso yo no renunciaría, respetando el mandato constitucional, como lo hiciste tú, y bajo el mismo argumento como tú lo has dicho", dijo en el programa 'Punto Final'.

"Si fabricaban una vacancia, allí yo no participaba porque no concordaba. Yo ahora no veo ninguna razón para vacar al presidente", agregó Mercedes Aráoz.

Mercedes Araoz también remarcó que Martín Vizcarra "debe cumplir la Constitución" y refirió que el pedido de confianza se debe hacer en el pleno del Parlamento y allí se aprueba o se rechaza. "Esperaremos hasta esos momentos para pronunciarme", aseveró.

La también congresista indicó que la única forma de que Vizcarra tome la decisión de disolver el Congreso de la República es si la cuestión de confianza es rechazada en el pleno. "No hay otra opción, esa opción de entender las cosas antes no sucede", subrayó.

Finalmente, Mercedes Araoz pidió terminar con la "guerra política" entre el Ejecutivo y el Congreso y enfatizó que todos los políticos deben hacer una autocrítica y llevar adelante un "trabajo de conciliación".

"Creo que debemos parar estar guerra política que no va a ningún camino. Nos debemos preocupar más por nuestra población. El interés de los peruanos está por encima de todo y lo que debemos es construir una sociedad donde haya tolerancia, diálogos y compromisos serios con el país", sentenció.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra reveló que en una reunión que sostuvo con la vicepresidenta Mercedes Araoz, esta le dijo que si es vacado o renuncia, ella se quedará en el cargo hasta completar el mandatario en el 2021.

"Me dijo: 'No. Si ocurriera eso alguna de esas dos alternativas, yo continuaría. He cambiado mi opinión respecto a las que tenía hace tiempo y yo continuaría'. Era necesario e importante aclarar las cosas", manifestó Vizcarra.