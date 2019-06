Milagros Salazar levanta polémica por contratación de su sobrino en el Congreso

La congresista Milagros Salazar está nuevamente en el ojo de la tormenta. Sin embargo, en esta oportunidad no es por sus ataques a las profesoras que citó en la Comisión de Educación o por sus insultos contra el presidente Martín Vizcarra.



Esta vez, Milagros Salazar se ha visto inmersa en un caso de nepotismo en el Congreso, luego de que se conociera que el hijo de su hermana entró a trabajar al parlamento con solo sus estudios primarios y secundarios.

Según un reportaje de Punto Final, Ezra Joel Meléndez Salazar de 36 años, hijo de Juliana Salazar de la Torre, hermana de Milagros Salazar, entró a trabajar al Congreso en agosto del año pasado, a pesar de que está prohibido que los trabajadores tengan parentesco con los padres de la patria.

El joven mintió sobre sus lazos familiares en la declaración jurada que presentó en su proceso de incorporación al Congreso, pues no consignó que su tía era la congresista Milagros Salazar.

Ezra Joel Meléndez Salazar viene trabajando desde hace un año en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, la misma que trabaja de la mano con la Comisión de Educación, presidida por Milagros Salazar. Gana 2600 soles mensuales.

Según consignó Punto Final, la contratación del sobrino de la congresista estuvo a cargo del fujimorista Carlos Ticlla, quien acababa de asumir la presidencia de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en agosto de 2018 . Ezra Joel Meléndez Salazar se convirtió en el auxiliar del grupo legislativo.

Cuando fue consultado por la irregular contratación, el congresista Ticlla argumentó que muchos jóvenes se presentaron para el puesto pero que contrató a Ezra porque le suplicó.

Por su parte, Milagros Salazar confirmó que Ezra Joel Meléndez Salazar sí es su sobrino pero que desconocía que trabajaba en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso.

"Yo no contrato al personal así que no tengo nada que ver", "Yo respondo por mi despacho, no por otros despachos", fueron las frases que utilizó la congresista para defenderse de la denuncia.

Cabe indicar que según el código de ética del Congreso, un legislador no puede emplear en su despacho o en las comisiones que integra a un pariente desde el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si lo hace, será procesado ante el Poder Judicial.

Según Punto Final, cuando Ezra Joel Meléndez Salazar se enteró del reportaje que estaban preparando, presentó, mediante un oficio, su renuncia a la comisión por motivos personales.

Por su parte, su madre y hermana de Milagros Salazar, dio una extraña respuesta cuando fue consultada por la contratación de su hijo. "Yo me imagino que entre ellos se hacen favores", indicó.