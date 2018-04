Moisés Mamani salió del país luego que Fiscalía encontrara indicios de manipulación en videos [VIDEO]

Un viaje bastante sospechoso. Moisés Mamani viajó a Río de Janeiro en medio de las investigaciones que realiza la Fiscalía sobre los videos y audios que presentó, conocidos como los Kenjivides.



El congresista de Fuerza Popularpidió reprogramar su citación a la Fiscalía para dar su testimonio sobre la supuesta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El viaje se tiñe de sospecha porque lo hizo el mismo día, el miercóles a las 9:45, que reprogramó su visita al organismo público.



El Ministerio Público informó que el material entregado por Moisés Mamani, los audios y videos que demuestran una compra de votos, tienen un desfase entre el audio y las imágenes. La institución informó que por esta razón se inició peritaje al material.



La salida de Moisés Mamani del país no es oficial, según indican fuentes de Diario Uno, pues no registro su visita al país brasileño en el Parlamento. Al respecto, la congresista de Alianza Para el Progreso, Gloria Montenegros, hizo un llamado al Ministerio Público para que esté más atento de las salidas del país de legisladores implicados en los Kenjivideos.



“El Ministerio Público debió haber tomado todas las previsiones del caso con todos estos personajes que le hacen tanto daño a la política, para saber dónde está, qué hace, qué registros tiene y sobre todo el último problema que se ha presentado, que ha evidenciado que no son estos los únicos congresistas con casos que lamentablemente tienen antecedentes oscuros ante los que hay que estar con mucho cuidado”, indicó Gloria Montenegro al diario Uno.



Moisés Mamani fue el congresita de Fuerza Popular que grabó las reuniones entre Kenji Fujimori y congresistas de la mencionada bancada donde se habla de una supuesta compra de votos. El material causó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.