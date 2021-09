Patricia Chirinos estuvo en el ojo de la tormenta, luego de denunciar que el actual premier Guido Bellido la agredió verbalmente en el Congreso: ‘Solo falta que te violen’. Es la tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Chalaca. Parlamentaria por Avanza País. Fue alcaldesa de La Perla. Periodista de profesión. Hija del recordado abogado constitucionalista y político Enrique Chirinos Soto. Trome conversó con ella y aquí su versión.

Patricia, ¿qué te parece que el premier Guido Bellido haya sido condecorado por su labor en defensa de las mujeres?

¡Ay Dios mío! La verdad que a estas alturas la Presidencia del Consejo de Ministros está cavando su propia tumba, su prestigio lo está tirando por la borda. Creo que a la mayoría de peruanos ya ni siquiera les da gracia. Nadie puede proclamarse propulsor de los derechos de una mujer cuando tiene un prontuario de maltratos a las mujeres. Estoy segura de que ni siquiera en su gabinete lo respetan. Si el presidente quiere seguir apostando por Bellido, pues entonces será él quien responderá ante el colectivo de mujeres de todo el Perú… Si el presidente no actúa, no cambia al premier y propone un gabinete paritario, las mujeres de todas las fuerzas sin distingos de ideas y colores haremos una gran revolución. Que no nos amenacen ni nos minimicen, están equivocados si van por ahí.

Tú reiteraste que él te dijo ‘solo falta que te violen’. ¿Qué sentiste en ese momento?

Me quedé helada por lo menos 10 segundos y abrí los ojos más de lo normal. He sido alcaldesa de La Perla, tengo un trabajo de más de 15 años en el Callao. Yo trabajaba haciendo ayuda social no solo en el Callao, sino también en Lurigancho. Y he estado en la parte que es penal de máxima seguridad, o sea, con delincuentes de todo tipo, y jamás en mi vida me habían dicho algo así. Entonces, sí me sorprendió.

¿Cómo reaccionaron los otros congresistas que estaban contigo ante esa grave ofensa?

Nadie reaccionó, nadie hizo nada. Después de 10 segundos que me quedé muda, por supuesto que le respondí como él merecía.

¿Qué le dijiste?

Eso es algo que no podría repetir aquí porque fue muy fuerte.

Patricia Chirinos cuenta su verdad: “Presidente Castillo, fuera Bellido del Gobierno” . (Fotos: José Rojas)

PIROPO

¿Por qué crees que Bellido te dijo eso?

Algunas personas me dicen que eso es una especie de ‘piropo’ para este señor. Yo no sé qué pensar porque yo no estoy en la cabeza de este sujeto.

Has recibido mucha solidaridad de parte de mujeres y colegas, pero las conocidas feministas brillaron por su ausencia. ¿A qué crees que se debe?

Bueno, tienen sus propios intereses políticos y sabemos también cómo funciona el gobierno, ¿no? Mucha gente con cargos políticos quiere pegarse al gobierno para conseguir una u otra cosa.

Incluso, para desmerecer tu denuncia, en las redes publicaron que habías salido de una organización corrupta como ‘Chim Pum Callao’. ¿Qué opinas?

Yo soy la única exautoridad chalaca y probablemente peruana que no tengo una sola denuncia, no tengo un solo proceso, no tengo nada judicial, le duela a quien le duela. Entonces, más allá de lo que puedan decir o atacarme políticamente, porque me puedan ver como una rival, no tengo nada, estoy ‘limpia’ y así voy a seguir.

CARTA NOTARIAL

¿Es verdad que has recibido una carta notarial de parte del primer ministro para que te rectifiques?

Sí, justamente quería compartir eso con ustedes. He recibido una carta notarial firmada por Bellido que pide mi rectificación de lo dicho y, si no rectifico, me va a denunciar penalmente. Yo considero que esto es una amenaza, una agresión hacia mi persona. Por supuesto que jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar, yo no le tengo miedo.

¿Por qué crees que el presidente Castillo respalda a Bellido?

Qué tratos y qué cosas que no se pueden mostrar a la luz los unirán, porque creo que ya Castillo es totalmente consciente de que este es el momento en que ya tiene que tomar una decisión y yo aprovecho esta entrevista para decirle directamente a Castillo: ‘Que no solo las mujeres y distintos gremios, todo el Perú le dice a Bellido fuera del gobierno. ¡Bellido, fuera del gobierno! Entonces el presidente Castillo tiene que tomar la decisión ya.

¿Eres de las que considera que debe haber cambios en el gabinete ministerial como pide la población?

Por supuesto, ellos no se llenan la boca y se jactan diciendo que trabajan para la población, entonces que le hagan caso a la población. Cómo puede ser que este señor Maraví todavía continúe allí porque no le da la gana de renunciar. Yo veo toda una sarta de mentiras, de dimes y diretes, de enfrentamientos ficticios creados entre ellos para después hacer lo que les da la gana y eso no se lo vamos a permitir.

Estás cuestionando que un ministro como Maraví, quien figura en un atestado policial como miembro de Sendero, esté en Palacio de Gobierno. ¿Qué tan peligroso es eso?

Más peligroso que un terrorista que maneje toda la información creo que no hay. Ahora como tanto se les está diciendo terroristas, terroristas, ellos se quieren victimizar sosteniendo que los de la derecha inventamos ‘monstruos’, inventamos sombras y vemos cosas malas donde no las hay, pero creo que todo este país sabe lo que sufrimos con el terrorismo y tener ahora a estas personas metidas ahí va a significar una pesadilla de la que el Perú no va a poder salir nunca.

Diversos analistas sostienen que es el propio presidente Castillo quien tiene sólidos nexos con el Movadef o sea Sendero. ¿Piensas lo mismo?

No es algo que yo pueda afirmar, pero lo del ministro de Trabajo es una afrenta al país y a las miles de víctimas de Sendero Luminoso, y es un claro deshonor a las Fuerzas Policiales y Armadas. El país no necesita ni de terroristas ni de acosadores. Este es un gabinete fallido y el presidente tiene que actuar ya mismo.

La legisladora acudió a la marcha “Con la mujer peruana no te metas” y aseguró que su lucha no es por ella si no “por todas las mujeres que aún callan pero cuya voz defendemos”. (Foto: Facebook)

VACANCIA

María del Carmen Alva dijo la semana pasada que la calle pide la vacancia presidencial, ¿opinas igual?

Bueno, todos vemos las marchas todos los días. No es uno que tenga una opinión subjetiva, es lo que uno ve directamente en la calle. Hay marchas en las puertas del Congreso casi todos los días, hay marcha hoy (ayer) en Arequipa, la próxima semana me están invitando a Tacna. La presidenta del Congreso dijo que en el Parlamento no hay ningún pedido de vacancia y eso es real. Más allá de la vacancia, lo que la calle pide es la vacancia del premier. La gente no quiere a Bellido. Su gabinete no soluciona nada.

¿Crees que Castillo tenga la intención de cerrar el Congreso?

Comentan eso todo el tiempo y vemos a los congresistas oficialistas también que siempre están hablando del mismo tema. Lo deslizan por aquí y por allá. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras.

ALZA DE PRECIOS

Se está viviendo caos e incertidumbre en el país, el dólar alto y sube el precio de los alimentos. ¿Qué podemos hacer?

Los precios siguen por los cielos, el dólar no baja, los estudiantes siguen sin ir a la escuela, la pandemia continúa y tenemos a un presidente que se entretiene con castillitos de arena y poder en vez de liderar un Palacio de Gobierno. Entonces, a este señor, que es nuestro presidente, hay que decirle que se ponga los pantaloncitos de una vez y empiece a trabajar. Me preocupa mucho cómo se le miente al país. Hace unas semanas el presidente públicamente le pidió a Velarde que se quedara al mando del BCR. Pretender deshonrar esa palabra con acuerdos o repartijas de poder entre los que dicen luchar desde adentro me parece inaudito. Creo que está jugando con la economía del pueblo, con la comida, el trabajo y la salud de todos los peruanos.

¿Consideras que la salida de Julio Velarde del Banco Central de Reserva sería una mala señal para los inversionistas?

Pésima señal, están cavando nuestra propia tumba, quién va a venir a querer invertir aquí si este señor Velarde es una garantía para todos los inversionistas desde el empresariado.

El gobierno asegura que recién ha empezado su labor y no los dejan trabajar, ¿es así?

…Ellos no están viendo más allá de sus narices. Si les decimos sus errores es obligatorio que lo tienen que corregir, sino no van a poder hacer un buen gobierno. Nosotros no somos los obstruccionistas, más bien ellos están obstaculizando su propio gobierno.

¿Cuál crees que debe ser el rol de la oposición en esta coyuntura? ¿Están unidos en el Parlamento?

Digamos que conversamos entre nosotros. Sí hay muchos puntos en común, por ejemplo en este tema de las mujeres he podido conversar con distintas congresistas, con colegas y me dicen: ‘Más allá de la política, que yo sea de izquierda, de derecha, de centro, en este tema de las mujeres nosotras tenemos que estar unidas’. Se van a poder lograr grandes cosas con el tema femenino, entre otras.

Se afirma que muchos congresistas le dieron la confianza al gabinete para no perder su curul, ¿lo crees así?

Bueno, yo te digo algo, y es que gracias a que algunas bancadas le dieron el respaldo y el voto de confianza, también en la bancada de Avanza País pudimos votar como en verdad nosotros creíamos, que fue negarle el voto de confianza. Puedo hablar por mi bancada, no por las otras.

Patricia Chirinos cuenta su verdad: “Presidente Castillo, fuera Bellido del Gobierno” . (Fotos: José Rojas)

CERRÓN

¿Crees que Cerrón terminará preso?

Yo creo que sí. Castillo es el presidente del Perú, entonces si gobierna o no de la mano con Cerrón eso tarde o temprano se sabrá, pero lo que sí es cierto es que gobierna con un gabinete fallido. Él es quien debe tomar la decisión de sacar a Bellido ahora mismo, reconformar su gabinete y formar uno de paridad. No menosprecie a las mujeres, señor Castillo, el costo puede ser demasiado alto para su gobierno y creo que ya lo están sintiendo.

¿Qué te pareció el mensaje de seis minutos del presidente Castillo?

Me pareció que no dijo nada. Lo único que se me ocurrió en ese momento, que es una frase que utilizamos siempre en el Callao, es ‘poco floro y más acción’.

¿Qué futuro le ves al país con este gobierno?

Un futuro desesperanzador, un futuro que no se puede mirar con entusiasmo.

Gracias Patricia.

Gracias a ti.

SOY VIUDA Y TENGO DOS HIJOS

Muchos no sabían que tú eras hija del distinguido parlamentario Enrique Chirinos Soto. ¿Qué recuerdos tienes de él?

Los mejores recuerdos. No hay día que yo deje de sentir a mi padre conmigo, de hablar de él o de citarlo para algo. La mejor herencia que me ha dejado mi padre es el amor tan grande que le tenía al Perú. Tanto así que falleció un 28 de julio después del discurso presidencial del 2007.

También eres la viuda del magnate Luis León Rupp, dueño del emblemático Hotel Bolívar. ¿En qué se va a convertir ese hotel?

Pues, no lo sé, no lo sé porque yo no podría hablar nada de sus negocios porque él me lo pidió. Entonces yo voy a respetar lo que él me pidió antes de morir, que nunca hable ni de su vida personal ni de sus negocios.

¿Estás en una nueva relación? ¿Tienes hijos?

Soy viuda, no tengo pareja y, eso sí, siento que me beneficia en este momento porque tengo todo mi tiempo para dedicárselo a la lucha por la democracia y por el país. Tengo dos hijos que ya están grandes: uno de 22 años que acaba de terminar Ciencias Políticas, es politólogo y ya está trabajando, y tengo una hija de 19 años que es estudiante de fotografía.

Has utilizado varias veces la frase ‘poco floro’, ¿tienes calle?

Tengo calle, tengo barrio y tengo buen floro, no como lo tiene este gobierno.

Tú eres periodista, ¿crees que está amenazada la libertad de expresión?

Totalmente. El otro día, la ministra y también vicepresidenta Dina Boluarte me sorprendió, la verdad, con sus declaraciones. Yo le tengo aprecio y creo que ella como mujer también tiene la responsabilidad de lograr cambios en el liderazgo y conformación del gabinete, pero por ningún motivo se puede limitar la libertad de expresión. Ella no es quién para decirle a la prensa ‘no preguntes eso, pregunta lo otro’.