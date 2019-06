Pedro Cateriano: "Al presidente Martín Vizcarra le falta asumir el liderazgo en el campo económico" | FOTOS 

POR: ÓSCAR TORRES



La subida en las encuestas del presidente de la república, Martín Vizcarra, ha dejado muchas lecturas de lo que realmente está pasando en nuestra coyuntura política. Por tal motivo, Trome entrevistó a Pedro Cateriano, quien fue premier y ministro de Defensa durante el gobierno de Ollanta Humala, quien nos da su punto de vista sobre la actualidad.



Señor Cateriano, hablando sinceramente, ¿usted apoyaría o estaría de acuerdo con que este Congreso sea cerrado?

Yo en lo que estoy de acuerdo es que el Congreso tiene que cumplir con su rol constitucional y el presidente también, pero el Parlamento no puede continuar con esta labor de obstrucción.



Si lo cierra, ¿eso no convertiría a Martín Vizcarra en un golpista al igual que Alberto Fujimori?

De ninguna manera, pues no estamos hablando de un cierre a la bruta, mediante el uso de la fuerza, sino sería en uso de atribuciones constitucionales y convocatoria inmediata de elecciones.



En una encuesta, el mandatario ha subido 13 puntos y ‘Vitocho’ García Belaunde afirma que es por la ‘pechada’ al Congreso, ¿lo cree así?

Respeto las declaraciones de Víctor Andrés García Belaunde, últimamente suelo discrepar diametralmente con él, pero en este caso creo que tiene algo de razón, aunque en lugar de ‘pechar’, debe decir por su enfrentamiento.

Entrevista Pedro Cateriano / Trome

DEL CASTILLO



Del Castillo, en cambio, piensa que la principal razón de esta subida fue la decisión de expulsar venezolanos y que se está apelando a la xenofobia para levantar la popularidad, ¿es verdad?

Nunca tengo en consideración las declaraciones políticas de Jorge Del Castillo, sino yo no hubiese sido alguien en la política.



Más allá de Del Castillo, ¿hay algo de cierto en que la decisión de expulsar venezolanos apelando a la xenofobia es para levantar la popularidad del presidente?

En los últimos años, la función de Jorge Del Castillo ha sido bloquear la acción de la Justicia contra Alan García.



¿Qué pasará finalmente si el Parlamento no aprueba la reforma política, tal como la ha planteado el Gobierno?

Yo creo que el Parlamento se burlaría de la ciudadanía, porque el pueblo, a través del referéndum, pidió esas reformas, las avaló.



Fernando Rospigliosi me comentó: ‘Si se cierra el Congreso, habrá parálisis económica y caos político’, ¿qué opina?

Últimamente, también Fernando Rospigliosi ha cambiado radicalmente en sus puntos de vista políticos y suele opinar más con la bilis que con la razón.

Del Castillo negó que la Comisión de Defensa haya pretendido "responsabilizar a la policía de la muerte de Alan García". (Foto: GEC / Video: Canal N) "En los últimos años, la función de Jorge Del Castillo ha sido bloquear la acción de la Justicia contra". (Foto: GEC)

Pero, ¿habría parálisis económica y caos político, sí o no?

Bueno, siempre una disolución implica conflicto y tensión.



La semana pasada entrevisté a Juan Carlos Tafur y me dijo: ‘Este es un Congreso mediocre como lo es el propio presidente’, ¿es así?

En realidad, ahí diría que no le falta razón. Creo que es exagerado en el caso del presidente Vizcarra. Yo diría que le falta experiencia aún, que el cambio de la gobernación de Moquegua a la presidencia, naturalmente ha sido algo complicado para él.



¿Cómo califica en general la gestión del presidente Martín Vizcarra?

En términos de la defensa del orden constitucional y de la lucha contra la corrupción, muy bien. En el campo económico, de regular para malo.



Tenemos una economía que crece muy poco y cada vez hay menos empleo. Los críticos de Vizcarra dicen que está haciendo un mal gobierno...

En términos económicos, repito, si bien es cierto que tiene un buen ministro de Economía, creo que al presidente del Consejo de Ministros y al propio mandatario Vizcarra les falta asumir un liderazgo en el campo económico.

El presidente Martín Vizcarra se pronunció vía Twitter mientras participaba en la reunión con el gabinete de ministros. (Foto: Difusión) Cateriano cree que al presidente Vizcarra le falta asumir un liderzgo en el campo económico. (Foto: Difusión)

LA DELINCUENCIA



Usted ha sido ministro de Defensa y premier, ¿qué hacemos para acabar con la terrible inseguridad ciudadana que azota al país?

Bueno, ese es un problema complejo que empieza, por ejemplo, con haber abandonado el tema penitenciario. En muchos casos, la delincuencia se maneja desde las prisiones.



Desde su punto de vista, ¿Keiko sigue manejando a los fujimoristas en el Congreso desde prisión?

No tengo pruebas, pero sí hay indicios razonables de que ello está ocurriendo.



¿Qué une al fujimorismo y al aprismo, que blindan tanto al fiscal Pedro Chávarry?

Eso lo vamos a conocer si es que al final, los fiscales y jueces cumplen con su labor, por eso hay que apoyar esa misión que ellos están ejerciendo.



El propio Salaverry dice que el cogollo fujimorista busca impunidad y proteger a los mafiosos dentro del Poder Judicial y la Fiscalía, ¿es así?

Hasta ahora estoy esperando el video o el audio que el señor Salaverry ofreció, donde tenía el diálogo entre Mamani y Kuczynski.

Amigo de Alan García sobre hipótesis que ex presidente está vivo: "Yo lo he visto cuando era cadáver". (Foto: GEC) Cateriano consideró un hecho lamentable y dramático el suicidio del expresidente García. (Foto: GEC)

ALAN



Usted investigó muchos años a Alan García, incluso publicó un libro sobre él, ¿cuál fue su reacción al enterarse del suicidio?

Un hecho lamentable y dramático, pero una sensación también de que el tiempo me dio la razón.



¿Qué piensa de la frase de la carta que dejó García: ‘Dejo mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios’?

Cuando una persona está en un contexto de tensión o casi de descontrol, puede escribir o decir cualquier cosa.



¿No lo tomó como algo personal, ya que usted fue adversario del expresidente?

Repito lo que le he contestado anteriormente, es más, creo que con los días sucesivos y con los testimonios de Atala y del hijo de Nava, eso se desvaneció.



¿Lo decepcionó Susana Villarán, quien hoy purga prisión preventiva?

No me decepcionó, porque nunca tuve entusiasmo por Susana Villarán.

Ollanta Humala asegura que incautación es arbitraria y un abuso en su contra y la de su familia. (Fotos: Agencia Andina) Pedro Cateriano aseguró que Ollanta Humala era quien gobernaba. (Fotos: Agencia Andina)

Ollanta Humala y Nadine, ¿terminarán presos por todas las acusaciones que recaen sobre ellos?

Ellos tienen ahora acusaciones de financiamiento ilegal que un sector de jueces y fiscales las interpretan como lavado de activos. Eso lo va a definir la Corte Suprema. Hasta ahora no hay ninguna imputación de soborno o coima.



Usted estuvo esa etapa en Palacio, ¿Nadine era la que realmente gobernaba?

En la recta final, acuérdese que yo estuve el último año y cuatro meses, la verdad el que gobernaba era el presidente de la república y en esa labor lo apoyé.



A la distancia del hecho, ¿cuando escucha el audio de la ‘luz verde’, lo toma como algo anecdótico o algo que realmente daba a entender que Nadine era quien dirigía?

Fue un montaje político burdo. Si hubiesen encontrado... a mí me han levantado secreto a todas mis comunicaciones, y Becerril y Mulder hasta ahora no han demostrado ninguna prueba ni evidencia de que hubo ese supuesto sometimiento a la primera dama.



¿Era su voz o no la que decía ‘luz verde’?

Bueno, eso yo lo he respondido ante la Fiscalía. Nunca he negado mi voz y el peritaje de la policía sostiene que fue adulterado.

Con la mayoría de la clase política acusada de corrupción, ¿se está generando una candidatura antisistema tipo Antauro Humala?

Pero Antauro Humala tiene problemas legales serios, no creo que pueda ser candidato. No todos los que hemos hecho política somos corruptos y la gente sabe distinguir. Cuando uno camina por las calles, se da cuenta.



Todavía es muy prematuro, ¿pero qué cree que va a pasar en las elecciones del 2021?

Es entrar en un terreno de la especulación. Vamos a ver si baja la valla electoral del Parlamento para que puedan inscribirse otras candidaturas.



¿Cómo avizora el segundo semestre para el Perú?

Confío en que el Congreso no se burle del país, acoja las reformas políticas. Eso ayudará a ser viable los dos últimos años del gobierno del presidente Vizcarra.



¿Qué es lo peor que le podría pasar al país políticamente hablando?

La ruptura del orden constitucional. El drama del Perú han sido los golpes de Estado, que han significado la oportunidad para el saqueo.



Gracias, señor Cateriano, y ojalá se acaben todos estos líos políticos por el bien del Perú...

Muchas gracias a ti.

ECONOMÍA SOLO CRECIÓ 0.02 % EN ABRIL



La economía en el Perú atraviesa por un complicado momento y este es confirmado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que informó que solo se creció 0.02 % en el mes de abril.



Con este resultado, la economía peruana, en los primeros cuatro meses de este 2019, acumula un crecimiento de 1.68%, cifra que está muy por debajo de lo que se esperaba.



Los sectores que más han caído son: Pesca (-63.02%), Manufactura (-13.2%) y Minería e Hidrocarburos (-2.68%), entre otros. El Gobierno debería de poner las barbas en remojo.