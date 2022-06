Nieto del recordado presidente de la República y líder histórico de Acción Popular, don Fernando Belaúnde Terry. Fiel demócrata como su abuelo, el exministro de Energía y Minas y consultor graduado en Economía, Rafael Belaunde Llosa, habla claro y directo sobre lo que estamos viviendo en el país.

TE VA A INTERESAR: UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS ANULÓ INGRESO AL DOCTORADO DE VLADIMIR CERRÓN

Rafael, si te pido que definas al presidente Castillo, ¿cómo lo calificarías?

Improvisado, poco preparado, poco competente y no como una persona honesta.

El viernes se presentó a la Fiscalía para declarar sobre un hecho muy grave, pues a él lo sindican como líder de una organización criminal…

Creo que lo sindican con razón.

Bruno Pacheco, Karelim López, Zamir Villaverde, Juan Silva, todos personajes cercanos al presidente. ¿De quiénes estamos hablando?

Del entorno más íntimo y de confianza del presidente de la República. Todo su entorno o está preso o prófugo de la justicia.

Trome conversó con Rafael Belaúnde Llosa, ex Ministro de Energía y Minas del Perú.

LA FUGA

Juan Silva se ha fugado en las narices de la Policía y el ministro del Interior sigue tranquilo en su puesto, ¿qué está pasando?

Creo que el ministro ha cometido un grave error en ni bien asumir el cargo despedir al comandante general de la Policía y nombrar a uno nuevo y la fuga se ha producido bajo el mando del comandante nombrado por él. Entonces, la responsabilidad política le cae a pleno al novel ministro Senmache.

En general, ¿por qué se nombra hasta a exreclusos como ministros?

Porque nos gobierna una organización criminal.

Un colaborador eficaz ha revelado a la Fiscalía que Karelim López le entregó cincuenta mil y cien mil soles al presidente, ¿qué opinas?

Creo que desde el día que ganaron las elecciones, mucho antes que se certifique el resultado y que asuman el poder, ellos decidieron organizar el asalto a las arcas fiscales.

‘ESTO SE VA A PONER PEOR’

La mayoría de la población siente frustración por este Gobierno. ¿Qué crees que va a pasar?

Yo creo que la situación cada vez va a ser peor, creo que vamos a desperdiciar un entorno importante, posibilidades para crecer, para reducir la pobreza, para fomentar el crecimiento, el empleo a la población, todo porque tenemos una manga de inútiles y de corruptos al mando.

Tú eres economista. ¿Cuál es la situación real del pueblo en este momento?

Hay una inflación alta, hay un encarecimiento de los productos, aparte de esto, que es importado, hay un encarecimiento de los productos a nivel internacional, pero hay otra parte que es doméstica, el tipo de cambio, por ejemplo, tendría que ser mucho más bajo de lo que es con todos los dólares que llegan gracias a la minería y a la agroexportación.

Pero el lema del profesor en campaña fue ‘no más pobres en un país rico’. ¿Hacia dónde vamos?

A más pobres en un país pobre.

La inversión privada es la que genera empleo formal en el país, ¿en qué niveles estamos actualmente?

La proyección de crecimiento de la inversión privada para este año es 0 %.

El Gobierno declaró feriado el día del partido ante Australia y ahora vuelve a hacerlo este 24 de junio, como si estuviésemos en una buena situación. ¿Cuál es el fin?

Primero, no hay atajo, no hay alternativa, no hay sustituto al trabajo para superar la pobreza y salir adelante. Más feriados, menos trabajo, más ocio, no va a sacar de la pobreza a la gente. Este es un Gobierno poco dado al trabajo. Me da la impresión de que el presidente, como es alguien que nunca ha trabajado, es más bien un holgazán.

Belaúnde Llosa cree que su abuelo, Fernando Belaúnde Terry, estaría indignado por 'el comportamiento, la traición y la felonía' de los llamados 'Niños'. (Foto: Allengino Quintana)

El presidente Castillo ha dicho que para el mensaje de 28 de julio va a haber una sorpresa, ¿qué podría ser?

No sé cuál podría ser, pero digamos, aunque sea iluso, la mejor sorpresa sería su renuncia.

¿Cómo resumirías estos diez meses de gestión?

Caos, ineptitud y corrupción.

‘LA QUINCENA DE LOS CONGRESISTAS’

En tus redes has calificado de mediocre e incapaz al Gobierno, pero el Congreso tampoco da la talla. ¿Qué mensaje les darías a los parlamentarios?

En el Parlamento confluyen todas las fuerzas políticas de distinta ideología y distintas pretensiones, entonces es lógico que sean procesos engorrosos, contradictorios y lentos, pero lo que es cierto es que los congresistas no quieren perder, pues, su quincena, porque se han ganado derecho a un sueldo por cinco años y es muy tentador no renunciar a él.

A propósito, ¿crees que en algún momento se llegará a los 87 votos para la vacancia?

Hoy por hoy se ve difícil. Yo creo que la alternativa de la reforma constitucional para cortar el mandato y que se vayan todos es una vía quizás práctica y políticamente más viable ahora.

DINA BOLUARTE

¿Crees que la vicepresidenta Dina Boluarte debe ser inhabilitada?

Creo que sí porque postuló indebidamente como vicepresidenta.

Tu abuelo fue el recordado arquitecto Fernando Belaunde Terry, dos veces presidente del país. ¿Qué diría de los llamados ‘Niños’ de este Congreso?

Mi abuelo fue un apasionado por el Perú y fue un enemigo acérrimo de la corrupción. Creo que estaría indignado con el comportamiento, la traición y la felonía de estos falsos correligionarios.

Exministro de Energía y Minas cree que Roberto Chiabra sería una buena opción como presidente del Congreso o presidente del Perú. (Foto: Allengino Quintana)

¿Por qué un partido como Acción Popular está como cómplice de Castillo?

Creo que Acción Popular hoy tiene varios frentes, hay evidentemente un grupo que ha aceptado ser lacayo de este Gobierno criminal y espero que las autoridades pertinentes del partido tomen cartas en el asunto. Yo creo que la desaforación de los miembros conocidos como los ‘Niños’ es algo necesario y que sean sus accesitarios los que los reemplacen.

Maricarmen Alva está de salida. ¿Roberto Chiabra te parece una buena opción como presidente del Congreso?

Me parecería una buena opción como presidente del Congreso o como presidente del Perú.

El país está de cabeza, ¿cuál es la salida?, ¿adelanto de elecciones?

Adelanto de elecciones y un gran esfuerzo por convocar a la inversión. Solo más inversión generará más trabajo y el desafío es más inversión y más inclusión también.

Muchas gracias, Rafael...

Muchas gracias a ti.

MÁS INFORMACIÓN: