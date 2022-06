La temporada de frío ha impactado con fuerza en muchas partes del país y por ello diferentes personas optan por viajar un fin de semana con amigos y familia en búsqueda de un destino cálido o de una aventura con su vehículo propio.

Si tienes entre tus planes emprender un road trip en estos días, según Humberto Almeyda, Director de posventa de Nissan Perú, existen ciertas consideraciones a considerar para poder ir de viaje sin inconvenientes:

EL CLIMA

Las lloviznas son cada vez más frecuentes dentro y fuera de la capital y conducir sobre vías húmedas implica un riesgo para los viajeros que suelen manejar desde temprano para llegar a su destino. Éstas podrían suelen generar la pérdida de visibilidad, lo que desencadena la posibilidad alta de tener un accidente.

En ese contexto, es importante la inspección de neumáticos antes de un viaje largo por carretera, dado que los neumáticos con una cocada intacta ayudan a que exista un mejor agarre y/o soporte en la superficie en la que se desplaza. Asimismo, el correcto funcionamiento de las luces y los limpiaparabrisas, como la plumilla, deben ser factores a considerar antes de salir de casa.

Para ello, tener un mantenimiento al día es lo adecuado. Se debe recordar que según el kilometraje del vehículo este debe ser llevado al servicio de posventa de su casa matriz para ser revisado y optimizado en todos los aspectos posibles.

RESERVAR UN TIEMPO PARA PARADAS INESPERADAS

Cuando salimos de viaje solemos armar un itinerario: hora de llegada, hora de partida, tour, almuerzos, etc. Sin embargo, siempre se debe tomar en cuenta que existen ciertos factores que implican una demora en el trayecto: la lluvia, el brillo solar, la nieve y el granizo deben mantener al conductor en estado de alerta, ya que son factores que suelen provocar accidentes de tránsito, y por ello, se debe tomar en cuenta ciertas recomendaciones como: bajar la velocidad, encender las luces si estás en carretera o vía rápida, usar las luces intermitentes en zona de neblina, no sobrepasar a ningún otro vehículo en zona de curvas y aunque suene repetitivo, no distraerse con el celular mientras manejas.

LLEVAR REPUESTOS Y BOTIQUÍN PARA EMEREGENCIAS

Tener a la mano un botiquín con los implementos médicos necesarios para cualquier emergencia es básico a la hora de iniciar un viaje. Así como también, llevar repuestos para el vehículo en el que lo haremos es esencial: un neumático extra, llave de ruedas, el seguro de neumáticos, inflador, agua para el radiador y una caja con herramientas son algunos de los infaltables en la cajuela de un vehículo para tener una ruta segura.

UN BUEN PLAYLIST PARA TU VIAJE

La mejor manera de tener una atmósfera relajada en medio de un road trip es contar con la música adecuada; prepara un playlist con antelación.

Recuerda que el encargado debe ser cualquier pasajero del vehículo menos el conductor, pues manejar con el teléfono en la mano no solo es una imprudencia, sino que puede conllevar a un choque o un fatal accidente.

Adicionalmente, ten en cuenta que es probable que pasen por zonas sin cobertura, en estos casos, descarga tu lista de reproducción, te ahorra los silencios incómodos.