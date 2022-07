Faltan cuatro días para escuchar el mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo. Estaremos atentos a la sorpresa que anunció. Mientras tanto, otro escándalo sacude al gobierno. El cambio de ministro del Interior, Mariano González, apenas a dos semanas de iniciar sus funciones. Por tal motivo, Trome conversó en exclusiva con el combativo congresista, el general Roberto Chiabra.

General, usted ha sido comandante general del Ejército. ¿El presidente Castillo encubre a los prófugos Bruno Pacheco y Juan Silva?

Fíjate, yo creo que en la Policía nadie se cree que la inteligencia policial, que es su fuerte, no los pueda ubicar y capturar.

Se lo pregunto porque Mariano González dice que lo sacaron del Ministerio del Interior porque creó un equipo especial para capturarlos…

Lo que ha señalado el exministro hay que medirlo en función de la reacción de la fiscal de la Nación, una reacción inmediata, oportuna y lo que esperamos todos es que la justicia funcione en nuestro país.

TOQUE DE QUEDA

¿El gobierno está utilizando políticamente a la Policía?

El toque de queda del 5 de abril fue un uso político de la inteligencia.

Roberto Chiabra, congresista de la República, conversó con Trome.

Para justificar la salida de Mariano González, el presidente Castillo dijo que ‘aquellos ministros que no trabajan en su gobierno se tienen que ir a su casa’. ¿Le cree?

Significa que el 28 de julio va a hacer un cambio total de gabinete.

Nunca antes se ha visto que un presidente tenga 5 investigaciones abiertas de la Fiscalía, ¿qué opinión le merece?

Que todos hablaban de fraude, pero ahora hemos visto que el fraude total es él.

La mayoría de analistas coincide en que ya está llegando el fin de Pedro Castillo, ¿cómo lo ve?

Depende del ritmo que tengan las investigaciones que está haciendo la Fiscalía de la Nación. Ya no se trata de la oposición, de sospechas, de indicios. Se trata de evidencias.

Sonaba muy fuerte su candidatura para presidir el Congreso. ¿Declinó, no tuvo consenso o César Acuña no quiso?

En ningún momento me propusieron candidatear.

¿Y por qué, siendo usted lo que es?

Y eso es lo que miramos desde afuera, habría que ver cómo se ve de dentro.

Gladys Echaíz renunció a Alianza Para el Progreso, ¿pensó hacer lo mismo o está contento con la bancada?

Es una decisión personal de ella que yo respeto.

Roberto Chiabra afirma que en ningún momento le propusieron candidatear a la presidencia del Congreso. (Foto: Allen Quintana / @gec)

Pero usted, ¿piensa quedarse? ¿Está tranquilo?

Mientras tenga la libertad de opinar y de votar no hay problema.

Entonces, ¿está de acuerdo en que Lady Camones reemplace a Maricarmen Alva?

Yo estoy de acuerdo en que ella postule como lo ha determinado Alianza Para el Progreso. Falta la siguiente fase, después de la propuesta vienen los votos. Eso se verá el día 26.

La última vez que lo entrevisté dijo que no temía al pedido de que se ‘vayan todos’ para cortar de raíz la crisis y empezar de nuevo con elecciones generales y congresales. ¿Sigue pensando lo mismo?

Yo sigo pensando que el presidente tiene que darse cuenta de que la situación en que está merece una renuncia de él, que no lo va a hacer. Lo que hay que cumplir es con la Constitución, sigue la vicepresidenta y, si sale, seguimos con lo que dice la Constitución.

FRANCISCO SAGASTI

El expresidente Sagasti está proponiendo elecciones presidenciales y congresales, ¿está de acuerdo?

Pésimo mensaje de una persona que se dice que es demócrata.

Todos los días salen denuncias de corrupción, familiares del presidente en obras, tráfico de influencias. ¿Qué piensa de todo esto que estamos viviendo?

Una conducta alejada de lo ético y lo moral que se le exige a un presidente. Una falta total de transparencia, de esclarecer los hechos.

Castillo durante su campaña dijo: ‘No más pobres en un país rico’. A un año de gobierno, ¿cuál es su reflexión?

No lo dijo en forma completa… No más familiares pobres en un país rico.

Usted se caracteriza por decir las cosas en voz alta y a la cara. ¿Qué le diría a Castillo si lo tuviera al frente?

Que es un gran fracaso. Es una pena por él, por el país. Como señalo, él es un fraude total. El presidente no sabe leer la realidad, no entiende el momento, no aprende de sus errores, no toma decisiones, no reconoce errores, no se deja ayudar. No puede ser presidente de la República.

Chiabra consideró que cuando a las amas de casa no les alcance para darle de comer a sus hijos se terminó la revolución y la ‘patria grande’ (Foto: Allen Quintana / @gec)

LA CORRUPCIÓN EN EL CONGRESO

La semana pasada el periodista Juan Carlos Tafur dijo que lo que sostiene a Castillo es la corrupción que hay en el Congreso. ¿Cuál es su autocrítica?

El Congreso somos 130, lamentablemente en el Perú se generaliza. Yo pediría que no se generalice, para nadie. A nosotros de las Fuerzas Armadas no nos gusta que se generalice. No generalicemos en el Congreso. Individualicemos quiénes son...

¿Qué piensa de los llamados ‘Niños’?

Es un tema de Acción Popular que lo tienen que resolver y todavía no lo han resuelto.

Se especula que hay un intento de los izquierdistas radicales de cerrar el Congreso, ¿cree que eso puede pasar?

Es una gran mentira. Tendría que tener la participación de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas son fieles a la Constitución, son del Estado, no del gobierno de turno.

El alza del costo de vida, el pollo y los combustibles está golpeando a la población. ¿Cómo percibe el ánimo de la gente en las calles?

Lo repito, cuando a las amas de casa no les alcance para darle de comer a sus hijos se terminó la revolución, la ‘patria grande’ y este gobierno de izquierda que es un fracaso.

El presidente dijo que iba a dar una sorpresa en su mensaje del 28 de julio. ¿Cuál cree que será?

Un presidente en una situación de incertidumbre y de inestabilidad no puede estar hablando de sorpresas. Yo espero que esa sorpresa sea el cambio total de su primer ministro y su gabinete.

Muchas gracias general Chiabra y ojalá de una vez por todas el Perú salga de esta pesadilla política, económica y social…

No hay que vender ni contagiar coronavirus ni depresión, sino superación. Acá lo que tenemos que buscar es la unidad de todos. De peores hemos salido, pero con unidad y eso es lo que nos está faltando actualmente… la unidad.

