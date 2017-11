Ni una Menos: Asesor de Verónika Mendoza es acusado de amenazar con "meter cuchillo en la cara" a su ex pareja

En serios problemas. Abraham Valencia, asesor de prensa durante la campaña presidencial de Verónika Mendoza y dirigente de Nuevo Perú, movimiento que lidera la cusqueña, es acusado por su ex pareja, la también militante de izquierda, Parwa Oblitas, de maltrato físico y psicológico.



Parwa Oblitas utilizó su Facebook para contar el martirio que vivió al lado de Abraham Valencia. La joven contó que el asesor de Verónika Mendoza la amenazó con meterle un cuchillo en la cara y la insultó de la peor forma.



Parwa Oblitas acusa a Abraham Valencia de ser manipulador y agresivo. "No voy a negar que en un nivel total de desesperación a los que me sometía, lo empuje a la pared y le puse mi mano en la cara; porque me estaba dejando de madrugada en la calle llevándose mi dinero y mis llaves, también le he gritado e insultado, no lo voy a negar, la relación ha sacado lo peor de mí", indica la militante de Nuevo Perú en su Facebook.



La joven explica que sabe que otras ex parejas de Abraham Valencia también han sido violentadas porque el asesor de Verónika Mendoza ejerce mecanismos represivos contra ellas. "Ella tiembla y vomita del miedo, como yo, a ambas nos mandaba mensajes anónimos amenazantes, tiene videos y fotos que nos sacó sin nuestro consentimiento y a las dos nos debe dinero que le prestamos hace pocos días. Nos aterroriza pensar que pueda hacernos", escribe Parwa Oblitas en Facebook.



La denuncia de Parwa Oblitas ha indignado a muchos usuarios en redes sociales, quien han pedido que el movimiento Nuevo Perú se pronuncie por las acusaciones en contra de Abraham Valencia. Las congresistas Marisa Glave, Indira Huilca y Tania Pariona, miembros activos de este movimiento, rechazaron el actuar del asesor de Verónika Mendoza.



Abraham Valencia se pronunció por esta denuncia en Facebook y reconoció que es un agresor y que está yendo a terapia. "Soy agresor, no voy a negarlo. He ejercido violencia psicológica. No tengo por qué mentir, mentirme o mentirles. Lo he hecho mucho al respecto últimamente y las mentiras solo han traído más daño y más daño, así que es momento de dejarlas. Entre muchos otros defectos tengo el del ego, que solo es un mecanismo de defensa ante mis inseguridades. Esta no me permitió tratar mis problemas a tiempo. Hace seis semanas asistí a terapia psicológica para tratarme y espero recuperarme económicamente para seguir haciéndolo", escribió el asesor en la mencionada red social.