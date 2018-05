Wilbert Rozas, Maritza García, Gian Carlo Vacchelli y más personajes de la política peruana en ‘Pepitas’

INMUNIDAD

Otro congresista en problemas. El Poder Judicial solicitó el levantamiento de la inmunidad para Wilbert Rozas , del Frente Amplio . Lo acusan de peculado de cuando fue alcalde en Anta, Cusco. Assuuu...



FUJIMORISTAS

Los fujimoristas se la tienen jurada a Kenji . Según Becerril , no tendrán problemas en completar los 67 votos y desaforar al hermano de Keiko . Tienen 42, les faltan 25. Cuidado con los arreglos bajo la mesa...

‘YA FUE’

Isabel Rodríguez, candidata a alcaldesa de Breña por Solidaridad Nacional, afirma que no se avergüenza de ‘una relación amorosa que ya fue’. Ella fue esposa del alcalde Ángel Wu . No me diga...



DENUNCIAS

Las redes sociales son un arma de doble filo para los candidatos. Muchos se tiran flores en Facebook , pero en los comentarios los dejan ‘por las patas de los caballos’. También se han abierto varias páginas para denunciar a malas autoridades. Una de ellas es ‘Denuncia a tu alcalde’. Ayayay...

MONTESINISMO

La cosa huele mal en la ONPE . Según la revista Caretas, Podemos Perú, de José Luna , se inscribió con tres firmas por encima de la valla legal. Dizque su operador fue montesinista. Ojo que el candidato a alcalde de Lima por este partido es Daniel Urresti . Huuummm...



TACITA

El otrora ‘Angelito de la televisión’, Gian Carlo Vacchelli, quien fue congresista fujimorista, vende la ‘tacita oficial del Mundial’. Se promociona por las redes, pero lo critican porque se dormía en el Congreso . Quééé...

‘FALTA ÉTICA’

Para Maritza García , de los ‘avengers’, Kenji solo cometió una falta ética que merece 120 días de suspensión. Pero la cosa está bien fea para el engreído del ‘Chino’ ...

