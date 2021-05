El 15 de abril de 2021 el mundo confirmó que el exbeisbolista de los New York Yankees, Alex Rodríguez y la cantante Jennifer Lopez habían terminado oficialmente su relación; sin embargo, a menos de un mes de ese día se supo que ella disfrutó de unas vacaciones en Montana junto a Ben Affleck , quien fue su pareja hace 17 años. Hoy los rumores de una posible reconciliación son cada vez más fuertes, mientras que el ex de JLo grita a los cuatro vientos que está camino a un “nuevo comienzo en mi vida”. ¿Qué ha pasado con él tras la ruptura?

En medio de las especulaciones, A-rod no solo se mostró “en shock” por las fotos que retrataban el viaje, sino que se refugió en la compañía de sus dos hijas: Natasha, de 16 años, y Ella, de 13. Junto a ellas publicó una imagen que generó todo tipo de comentarios en Instagram, pues se les veía durante una cena en familia. Habían tres sillas vacías con los manteles y platos puestos, algo que muchos seguidores interpretaron a que pertenecían a Jennifer y sus hijos Max y Emme, por lo que se trataba de un mensaje directo hacia ella.

Eso no fue todo, pues al ser cuestionado por los periodistas de Miami sobre el posible retorno de ‘Bennifer’, su respuesta dejó en evidencia una ‘rivalidad’ con Ben Affleck. Él respondió con una sonrisa y un “¡Arriba los Yankees!”, reportó Page Six. Este comentario no pasó desapercibido pues el expelotero de Grandes Ligas sacó cara por su equipo de toda la vida, los New York Yankees, mientras que el actor de ‘Argo’ es fanático de los Boston Red Sox, acérrimo rival de su exequipo.

Diversión, negocios y salidas

Mientras el mundo habla de Jennifer Lopez y Ben Affleck, Alex Rodríguez se dejó ver con unas cervezas, puros, amigos y muchas risas. Junto a su colega David Ortiz ‘El Papi’, disfrutó de su tiempo libre en esta etapa de soltería y lo dejó demostrado en Instagram.

Lo que también se pudo ver en esta red social fue la salida en Miami con una misteriosa mujer de cabellera rubia llamada Alaina. El ex de JLo aparecía muy feliz y la descripción puesta por su acompañante indicaba: “cenita con el gran jefe... ¡Gracias por la cena, Arod” y un “date night”.

A esto se suma que la presentadora Belinda Russell reveló que el empresario de 45 años la contactó por Instagram para halagar su ‘feed’. “Me desperté esta mañana, revisando las redes sociales y en mis solicitudes había un mensaje de Alex Rodriguez. Al igual que ARod. Como el ex de JLo”, comentó la mujer de 42 años que trabaja para el programa ‘Today Extra’, según reportó la revista ‘Hola’.

En el camino de olvidar definitivamente a Jennifer Lopez, el expelotero también se unió a la empresa Hims & Hers para lanzar productos de maquillaje dirigidos a hombres y promocionó un ‘concealer’ creado para ayudar a disimular las ojeras e imperfecciones o marcas del rostro provocadas por el afeitado.

Alex Rodríguez promociona maquillaje para hombres mientras "cualquier cosa que no me sirva se está borrando de mi vida". (Foto: arod / Instagram)

Sorpresivo mensaje

Eso no fue todo en medio de los rumores sobre ‘Bennifer’, pues Alex Rodríguez compartió un profundo mensaje en Instagram Stories: “estoy a punto de dar un paso hacia un nuevo comienzo en mi vida. cualquier cosa que no me sirva se está borrando de mi vida. Nueva energía emergente. Se están abriendo nuevos niveles para mí mental, física y espiritualmente. Sigo siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida se acerca”.

Por el momento, el exjugador de los New York Yankees mantiene en su cuenta oficial de Instagram todas las fotos tomadas junto a Jennifer Lopez y la familia que conformaron durante su relación de 4 años, la misma que estuvo a punto de llegar al altar.