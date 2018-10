Black Eyed Peas estrenó su nuevo álbum ‘Masters of the Sun’ y el videoclip de su tema ‘Dopeness’ | VIDEO

El grupo estadounidense Black Eyed Peas lanzó su esperado séptimo álbum de estudio 'Masters of The Sun Vol. 1', producido en su totalidad por el cantante Will.i.am.

Esta nueva producción musical es la primera después de 8 años de ausencia e incluye grandes colaboraciones con Nas, Dawg y Ali Shaheed Muhammad, la cantante de K-pop CL, Slick Rick, Nicole Scherzinger y Posdnuos.

Por si fuera poco, el lanzamiento del nuevo álbum de Black Eyed Peas, formado por Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo, llega de la mano con el estreno del videoclip de ‘Dopeness’, tema grabado con la rapera surcoreana CL.

Si algo caracteriza la música de Black Eyed Peas es el mensaje de sus canciones, y ‘Masters of The Sun Vol. 1’ no podía ser la excepción.

Esta producción presenta un contundente mensaje sobre el clima sociopolítico mundial y habla de temas como el control de armas, la reforma migratoria, la reforma de prisioneros y la brutalidad policial.

‘Masters of The Sun Vol. 1’ también contiene los temas ya estrenados ‘Big Love’, ‘Get it’, ‘Ring The Alarm pt. 1, pt. 2, pt. 3’ y ‘Constant’.

En declaraciones a inicio de año, Will.i.am contó que este nuevo disco del grupo refleja “el lado filantrópico de quiénes somos como personas. Es más que solo un mensaje, es una dirección".

Hay que recordar que Black Eyed Peas está a punto de inicra su gira 'The Masters of The Sun Tour', cuyos conciertos empezarán este 27 de octubre en Londres, y terminarán el 18 de noviembre en Dusseldorf, Alemania.