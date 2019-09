José José: Consulado de México en Miami ofrece ayuda a búsqueda de sus restos

A través de su cuenta de Twitter, el Consulado de México en Miami se pronunció por la denuncia de los hijos de José José , quienes se encuentran a la espera de ubicar los restos de su padre.

“El Consulado ha ofrecido y reitera su apoyo a la familia del talentoso intérprete mexicano #JoseJose, en apego a las leyes estadounidenses e internacionales, relativas a la asistencia consular”, se indica en el mensaje.

Hay que mencionar que los hijos mayores de José José, José Joel y Marysol Sosa, llegaron a Miami y al acudir en la tarde del domingo a la funeraria en la que se suponía se realizaría el funeral de su padre, les indicaron que no tenían conocimiento de los restos de este.

“Tal vez mi papá ya falleció mucho antes […] No tenemos comunicación con mi papá hace año y medio aproximadamente, al igual que con Sara, pues sabemos que Sara le maneja todo: las redes, el teléfono, su vida. Estamos aquí expresamente para ver el cuerpo de mi papá. Por todo lo que ha pasado y como ha pasado existe en nosotros la duda de que mi papá esté o no esté muerto, porque no tenemos contacto con él [...] Hay túneles debajo de la casa, ¿por dónde lo mueven o de veras no lo sacan de la casa? Entonces, ¿qué está pasando? Están dejando, o dejaron, que José José se muriera”, declaró José Joel a los medios de comunicación.

En otro mensaje más reciente, José Leal le envió un mensaje a su hermana Sara, pidiéndole que le dé información sobre su padre.

“Sarita, mi hermana, ¿cómo estás? Seguimos esperando que nos respondas, contestas e indiques qué sigue. Ya cumplimos, yo y Marysol estamos aquí esperando que tú nos digas a qué horas vemos, dónde nos vemos y qué hacemos. Sé que estamos pasando por un duelo, pero date el tiempo para podernos bien hoy o sino mañana. Esto para saber dónde está el cuerpo de mi papá”, indica el hijo de José José.