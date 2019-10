¡José José murió en un asilo! Cantante pasó sus últimos días abandonado, desolado y lejos de su familia ¡QUÉ TRISTE!

Poco a poco se van descubriendo detalles escabrosos de cómo fueron los últimos días de vida de José José , quien falleció el último sábado a causa del cáncer de páncreas que padecía desde hace un par de años. Ahora, Pati Chapoy confirmó en su programa 'Ventaneando' que el 'Príncipe de la Canción' no murió en un hospital de Miami, tal como lo habría hecho creer Sarita Sosa, sino en un asilo desolado y abandonado por su esposa y su hija menor.



Lolita de la Colina, amiga de José José, confirmó la información a Pati Chapoy, con el que se le caería la careta de hija buena que Sarita pretendía dar a conocer a los medios y a los seguidores del cantante.

En el programa 'Ventaneando' se dijo que José José pasó sus últimos momentos de vida en un hospicio de la Universidad de Miami, de acuerdo a la información de un trabajador del lugar, echando por tierra la mentira de Sarita Sosa, quien dijo a la prensa y a sus hermanos que el intérprete de 'El amor acaba' había fallecido en un hospital de Miami.



Sarita Sosa habría internado a José José en este hospicio para que pase sus últimos días, ya que "ahí lo ayudan a morir en paz, le inyectan Valium para sedarlo, y que se vaya lo más tranquilo posible”, señaló Lolita de la Colina.

Esta información se conoce luego que los hijos de José José denunciaran esta tarde que Sarita no está diciendo la verdad sobre la muerte de su padre y que en el hospital donde supuestamente falleció el artista no está registrado y las funerarias en donde se hallaban sus restos no hay ningún rastro de su ingreso.



Por otro lado, en 'Ventaneando', Lolita de la Colina denunció la desaparición de 5 millones de dólares que supuestamente le pagaron a José José por la grabación de su serie biográfica y que cuyo manejo quedó bajo las manos de la hermana de Sarita Sosa y que habían despilfarrado.