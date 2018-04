Las cosas no se detienen. Khloe Kardashian espera el visto bueno de su doctor para poder regresar a su hogar en Los Angeles y dejar Cleveland después de haber dado a luz a su hija True Thompson. El nacimiento de la niña se llevó a cabo en medio de no solo uno, sino dos casos de infidelidad por parte de su pareja, Tristan Thompson.

Imágenes de diferentes fechas con distintas mujeres tenían como protagonista al basquetbolista y padre de la bebé de Khloe Kardashian. La socialité tuvo contracciones un día después de que estas imágenes se revelaran al público vía TMZ.

Ahora se sabe que Khloe Kardashianpermitió a Tristan Thompson estar en el parto de su hija, pero entre ambos la situación no estaría nada bien. La hermana de Kim Kardashian quiere que su aún pareja esté cerca de su bebé, pero ella ya no confía en él tras las infidelidades.

Y ahora es la madre de Khloe Kardashian, Kris Jenner, quien estaría ideando una estrategia para que la pareja continúe unida tras esta polémica. Una fuente de la revista OK! señala que la mamá del clan Kardashian y la mánager de todos haría firmar un contrato a Tristan Thompson.

El principal punto es que Tristan Thompson pague 10 millones de dólares como parte del fideicomiso (herencia) de su hija True. Sin embargo, existe una cláusula que ha llamado la atención: Si el deportista le vuelve a ser infiel a Khloe Kardashian, tendrá que pagarle 10 millones de dólares.

Aún no se sabe si Tristan Thompson aceptará firmar el contrato. Por ahora, se sabe que el futbolista no se está quedando en su casa en Cleveland donde se encuentra Khloe Kardashian con su bebé. El basquetbolista va un par de veces a visitar a su recién nacida, pero no mantiene contacto con su pareja.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.