Maisie Williams regresa a la pantalla chica y protagonizará una nueva serie de televisión | FOTOS

Luego de celebrar la despedida de soltera de Sophie Turner,Maisie Williams está lista para volver a la pantalla chica y continuar deleitando a sus seguidores, aunque esta vez no será con el conocido personaje de Arya Stark que interpretó en “Game of Thrones”.

La actriz que cautivó a millones de personas con su interpretación de la intrépida jovencita en la exitosa producción de HBO, regresará a la televisión para protagonizar una serie de comedia que contará con seis capítulos y se llamará “Two Weeks to Live”.

Así lo ha confirmado la empresa británica de medios y entretenimiento Sky, que además ha revelado que Maisie Williams dará vida en la serie a Kim Noakes, una joven criada por su madre soltera en un entorno rural, quien le enseñó técnicas de supervivencia a raíz de la repentina y sospechosa muerte de su padre.

La serie de televisión que protagoniza Maisie Williams y que está escrita por Gaby Hull (“Cheat”), inicia cuando ella ingresa al mundo real por primera vez para cumplir una misión secreta de manera que honre la memoria de su padre.

"Con miras de formar parte de algo nuevo, creo que 'Two Weeks To Live' tiene un gran potencial y quiero hacer algo increíble con este maravilloso equipo", expresó Maisie Williams, quien fue nominada al Emmy por “Game of Thrones, en un comunicado.

La serie de Sky, iniciará el rodaje a finales de año y se emitirá en Sky One y Now TV en el Reino Unido e Irlanda el próximo año.

Como se recuerda, este nuevo papel marca el regreso a la televisión para Maisie Williams desde la serie “Game of Thrones”, la cual finalizó en mayo; sin embargo, ella aparecerá en la pantalla grande con las películas “X-Men: The New Mutants” y en el thriller “The Owners”.