Michael Keaton volvería interpretar el papel de Bruce Wayne en una nueva cinta de Batman | VIDEO | FOTOS

Michael Keaton , considerado para muchos como el mejor Batman de la historia, podría volver a interpretar el papel de Bruce Wayne, en la próxima cinta del hombre murciélago Batman, Beyond, según informaron diversos medios especializados.



El portal especializado We Got This Covered informó que a los altos mandos de los estudios Warner les gustaría una cinta de Batman, Beyond con Michael Keaton en el papel de un envejecido Bruce Wayne.



Resulta que el gran éxito del Joker, ha empujado a los directivos de Warner Bros hacer películas de superhóeres con historias más complejas como el caso de Batman, Beyond.

El Batman de Michael Keaton marcó a muchas generaciones. (Video: Twitter Los 80 y los 90)

La historia de Batman, Beyond muestra un futuro alternativo con un Bruce Wayne anciano, que ya no puede vestir el uniforme de Batman, debido a su avanzada edad.



Ante esta situación un joven identificado como Terry McGinnis se convierte en el pupilo de Bruce Wayne y decide ponerse el nuevo traje de Batman.

¡Hoy cumple 68 años el actor Michael Keaton! 🎉🎉🎉

Interpretó a Batman en las películas #Batman (1989) y Batman Returns (1992) bajo la dirección de Tim Burton.https://t.co/Spx4W4Cximpic.twitter.com/JudayPLQ7w — DC Comics MX (@DCcomicsMX) September 6, 2019

Michael Keaton vistió el disfraz de Batman, en las dos cintas del popular superhéroe dirigidas por Tim Burton. Después de varios años, sin tener un hombre murciélago, Keaton fue el elegido para interpretar Batman, con gran éxito.



Recordemos que durante los últimos años, grandes actores como Christian Bale, Ben Affleck y anteriormente George Clooney y Val Kilmer interpretaron el papel de Batman / Bruce Wayne.