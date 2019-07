“El Rey León”: Actores siguieron estricto protocolo para saludar a los duques de Sussex

Durante el avant premiere de la película “El Rey León” en Londres, los actores que dan voces a los personajes vivieron una experiencia única, pero también bastante tensa. Esto debido a la presencia de los duques de Sussex, el Príncipe Harry y Meghan Markle.

Antes de saludar a los ambos miembros de la realeza, los actores de “El Rey León”, entre los que figuran Beyoncé, Donald Glover, Seth Rogen y Billy Eichner, entre otros, recibieron estrictas indicaciones para mantener el protocolo.

“No es habitual que antes de un estreno nos expliquen el protocolo que tenemos que seguir. Por ejemplo, nos insistieron mucho en que respetáramos su espacio personal”, contó Seth Rogen, quien agregó que más se la pasó fijándose quién rompía el protocolo.

El actor también bromeó con la posibilidad de quedarse encerrado en la Torre de Londres por no llamar “alteza” a los duques. Sin embargo, dijo estar más tranquilo al ver que Beyoncé y compañía mostraban saludos más afectivos, poco tradicionales en la realeza.

Quien también se animó a contar lo que vivió en el avant premier de “El Rey León” fue el comediante Billy Eichner durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, lo que generó las risas del conductor y el público presente.

"Se supone que debes decir, 'Su Alteza Real', no se puede hablar hasta que sus manos están en un apretón de manos con él (…) ¡No estoy bromeando!”, comentó Eichner y agregó que también le dijeron que su invitado debía mantenerse detrás de él y no hablar mientras él no lo indique.

Sin embargo, el actor que forma parte del elenco de “El Rey León” dijo que los duques se mostraron muy amables y hasta “infantiles” y que en ningún momento se incomodaron ante el poco conocimiento del protocolo real que suele haber cuando asisten a un evento.