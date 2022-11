Guillermo Salas se fue caliente de la UNSA. El técnico de Alianza Lima se marchó masticando una derrota, pero evitó encontrar responsables fuera su equipo, a pesar de los comentarios que los hinchas que culpaban al árbitro de influir en el autogol de Yordy Vílchez en la primera Final de la Liga1.

El estratega sobre el final del partido fue cuestionado sobre una jugada previa al gol donde no se sanciona una falta contra Jairo Concha. “ Quiero decir que, primero nosotros no reclamamos los cobros arbitrales. Somos muy respetuosos de ellos, no le echamos la culpa a una falta que no pensábamos que terminaba en gol y que por eso perdimos el partido ”, dijo con sinceridad el estratega.

Para el popular ‘Chicho’ reconoció que un error del equipo le costó la derrota pero confía en recuperarse en Matute. “ Nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo, esta es una final de 180 minutos y nos queda la parte en Lima. Una desconcentración nuestra acabó en un gol de ellos, pero sabíamos a los que nos enfrentábamos, un gran rival que de local se hace muy fuerte y que tiene buenos jugadores”, señaló.

Chicho Salas: “La llave no está cerrada”

El estratega ya piensa en el partido que se jugará este sábado en La Victoria. “ La final no está cerrada, de local vamos a ir con todo en busca del triunfo, y con un dos a cero para quedarnos con el título . No lo sacamos por ningún lado, sabemos que no será difícil, porque sabemos a quién nos enfrentamos, el equipo está con al cabeza en alto y con el apoyo de nuestra gente será distinto”, añadió.

En cuento al rival demostró su calidad personal y sus valores deportivos en medio de la derrota. “Melgar tiene un buen técnico, un equipo bueno yo me siento contento por los logros de que ha tenido y las etapas que ha pasado hasta ser un referente del fútbol peruano”, reconoció.

