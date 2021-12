Tienen objetivos altos para la próxima temporada. Alianza Lima irá en busca del bicampeonato en la nueva temporada del torneo peruano; además, su objetivo principal será cumplir con una buena participación en la Copa Libertadores. Por tal motivo, el club blanquiazul viene renovaron a jugadores que han sido importantes en el presente año, siendo uno de ellos Axel Moyano.

El conjunto íntimo dio a conocer la renovación del jugador a través de sus redes sociales “¡Renovó, Axel Moyano! ¡Con fuerza! Alianza Campeon, esto es Alianza”, escribió el club blanquiazul junto a una foto del jugador.

El futbolista de 20 años registró 13 partidos en la Liga 1, incluso marcando su primer gol como profesional en uno de los partidos más importantes que hay en el torneo peruano, el clásico ante Universitario de Deportes, de ese entonces, bajo el mando de Ángel Comizzo. Por si fuera poco, el ahora mediocampista conquistó su primer título en Primera División.

El nacido en Chosica adelantó su posible renovación y destacó lo importante que le ha sido compartir vestuario con los referentes del conjunto victoriano, piezas claves en la obtención del título nacional. “Cuando me ha tocado jugar, siempre me ha dado confianza. Considero que ha sido un año para bien y he aprendido mucho de los mayores como Barcos, Farfán, Lacerda y Míguez. Me han enseñado a enfrentar diferentes situaciones”, afirmó el jugador blanquiazul días atrás para Ovación.

Fichajes de Alianza Lima 2022

El cuadro de La Victoria, hasta el momento, ha anunciado a través de sus redes sociales las incorporaciones de Christian Ramos y de Pablo Lavandeira para la temporada 2022. Además, comunicó que Ángelo Campos, Wilmer Aguirre, Josepmir Ballón, Mauricio Matzuda y Carlos Montoya renovaron contrato gracias al buen desempeño que mostraron durante la temporada.