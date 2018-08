Sergio Checho Ibarra debutó en la conducción del bloque deportivo del noticiero 90 Matinal y apenas salió del set de televisión fue abordado por el periodista Steve Romero, que logró sacarle sus impresiones en caliente del exfutbolista.



Steve Romero cubrió el Mundial Rusia 2018 y el Checho Ibarra se encargó de los comentarios, que fueron alabados por el público y las redes sociales. Ahora el Checho inicia una nueva etapa.



Checho Ibarra fue captado de improviso, mientras salía de su debut como conductor, y a mil revoluciones se mostró natural y carismático como todos los conocemos. No pierde la esencia y eso es lo que le agrada a la gente.



"Estaba un poco nervioso. Sí, me puso nervioso enfrentar esto. Un abrazo a toda la gente es las redes sociales. Esto está para disfrutarlo. Me encuentran todos los días en Latina a partir de las 7:50 a.m. con el segmento deportivo. No hay otra papá", dijo el Checho Ibarra tras salir del set de televisión.

Checho Ibarra se mostró nervioso, humilde, gracioso y encantador tras debut en televisión

"El goleador debutando en su primer bloque. La rompiste y la gente está comentando en las redes sociales", afirmó el periodista Steve Romero mientras grababa la pequeña entrevista al Checho Ibarra.



"Primeras palabras de Sergio Checho Ibarra tras su debut al frente del bloque deportivo de 90 Matinal. ¡Qué tipo para buena vibra, che!", citó Romero en su cuenta de Twitter junto al video del Checho.

