Claudio Pizarro anunció su retiro del fútbol profesional: "Este es mi último año" | FOTOS

El delantero peruano Claudio Pizarro confirmó este viernes en conferencia de prensa su retiro como futbolista. El 'Bombardero de los Andes', precisó que será su último en el Werder Bremen y que su decisión ya está decidida y hablada con el equipo.

"Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz", dijo Claudio Pizarro en conferencia de prensa.

Pese a que se especuló sobre su posible regreso a Alianza Lima, Claudio Pizarro dejó en claro que su carrera terminará en la Bundesliga y que se siente orgulloso de todos los logros que ha obtenido.

"Me siento orgulloso de que me consideren una leyenda. Solo me queda decir gracias. Siempre intento hacer mi trabajo y ayudar al equipo lo más que pueda. Me siento bien. Debo admitir que estoy cansado y no es fácil, pero así es. Creo que nos estamos preparando bien para esta temporada", puntualizó.