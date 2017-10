Colombia vs. Paraguay: Hora, canal y fecha del encuentro por la fecha 17 de Eliminatorias Rusia 2018

Colombia vs. Paraguay EN VIVO por Eliminatorias Rusia 2018. La selección colombiana se enfrentará al equipo guaraní en lo que será un duelo a muerte por un cupo a la Copa del Mundo. El encuentro se jugará en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla este jueves 5 de octubre desde las 6:30 pm. El partido lo transmitirá Movistar Deportes y Gol Caracol.



Colombia necesita ganar para asegurar su presencia en el mundial de Rusia 2018, mientras que Paraguay tiene la responsabilidad de sumar tres puntos en Barranquilla para que, al menos, pueda soñar con jugar el repechaje y clasificar a la copa del mundo.

Partidos y tabla de posiciones Eliminatorias Rusia 2018

Los jugadores colombianos han advertido que el Colombia vs. Paraguay es el "partido de nuestras vidas" y "fundamental" que les puede dar la clasificación, pero antes deben demostrar en la cancha que los guaraníes no son dignos de arrebatarles la alegría de bailar el 'tas tas tas' en Rusia. Con una victoria el jueves, el equipo de José Pekerman garantiza disputar la repesca contra Nueva Zelanda.



En caso de vencer a Paraguay, que nunca ha triunfado en la calurosa Barranquilla, y de presentarse un empate entre Argentina y Perú en Buenos Aires o que Chile no triunfe ante Ecuador en Santiago, Colombia garantizará su sexta participación en una Copa del Mundo.

ALERTA POR AMARILLAS



James Rodríguez es uno de los 11 jugadores amonestados y, de recibir otra tarjeta amarilla el jueves en el Colombia vs. Paraguay, se perderá el último encuentro de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica la próxima semana ante Perú.



Si Colombia asegura la clasificación al Mundial el jueves en Barranquilla contra Paraguay, el técnico José Pekerman no tendrá que preocuparse por la situación de tarjetas cuando visiten a Perú el martes en Lima.



Colombia podría perder a varios de sus estrellas por tarjeta amarilla.

El Colombia vs, Paraguay en el estadio Metropolitano se disputará a las 6:30 pm. cuando ya han bajado el calor y la humedad características de Barranquilla. Una ventaja que, sin duda, los guaraníes esperan aprovechar para dar la guerra a los cafeteros.