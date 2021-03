Diego Maradona era una leyenda viva de Argentina y del mundo del fútbol. Leyenda que no hace más que crecer luego de su muerte y, quizás, debido a los entretelones en que se dio. Sobre las personas que giraban en torno de él en sus últimos años de vida no cesan de caer cuestionamientos y críticas de grueso calibre.

Por ejemplo, Gabriel Buono, quien fue secretario personal de Diego Maradona entre fines del siglo XX e inicios del XXI, no tuvo reparos es decir que el abogado Matías Morla y el resto del “séquito” que acompañaba al ‘Diego’ conformaron una “asociación ilícita” para vivir de la imagen del exfutbolista e ídolo argentino.

“Diego [Maradona] se muere por un abandono, por una desidia, y alrededor de él había una asociación ilícita”, declara Buono al diario argentino La Capital. “Lo voy a seguir sosteniendo y cada vez los audios me van dando la razón”, indicó Buono en alusión a los audios en los que se escucha a las personas encargadas del cuidado de Maradona sobre la dejadez que había en esas funciones.

Hubo, insistió Gabriel Buono “una asociación ilícita de truchos que secuestraron a Diego para sacarle plata”. Y todas estas acciones negligentes, continúa “lo llevaron a la muerte”.

CONOCÍA LA SITUACIÓN DE MARADONA

Buono es uno de los personajes que desde años atrás cuestionaba este cerco humano que dividía a Diego Maradona del resto del mundo. “Y sabía que esto era así”, dice ahora.

“Conocía, aunque no estaba, cómo se manejaba esta gente porque estuve 14 años ahí: fui el tipo que más años seguidos estuvo al lado de Diego sin intervalos, y el tipo que más lo cuidó y lo quiso, sacando a la familia”, agregó Buono sobre su relación con Diego Armando Maradona.

Diego Maradona y su última gran noche en la Bombonera (Boca Juniors)

El objetivo de Matías Morla y del equipo que trabajaba para él en el cuidado de Diego Maradona era ganar más y más dinero explotando al exfutbolista de Argentinos Juniors, Boca Juniors, FC Barcelona, Nápoles y otros cuadros. “La prioridad de esta gente, que va de Matías Morla para abajo, era la plata, no la salud de Diego”, indica. “Lo tenían dormido para seguir viviéndolo”, agrega sin problemas.

Gabriel Buono asegura que la asociación ilícita que denuncia “va a empezar a salir a la luz”. Denuncia, asimismo, que a Diego Maradona le cambiaban de número telefónico y le filtraban las llamadas que recibía. “Todos esos chats largos que supuestamente escribió él son chats que en realidad los escribía la gente que estaba al lado de él. Diego te mandaba audios o te llamaba. Y si no quería hablar con vos te decía: ‘No me llames nunca más’. Si le pedías plata, te decía que sí o que no. Era así”, explicó Buono.

Diego Maradona: Los indignantes audios del neurocirujano Leopoldo Luque sobre su muerte (Infobae)

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. Desde antes se había cuestionado al abogado Matías Morla y su entorno, críticas que se han agudizado y han aumentado luego del fallecimiento del “Diez”. En esa línea, este miércoles habrá una gran marcha en Buenos Aires en la que familiares de Maradona, sus hijas y su exesposa Claudia Villafañe entre ellas, pedirán transparencia en las investigaciones sobre el deceso de Diego.