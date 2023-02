Colombia vs Brasil en vivo se enfrentan por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 2023. El cuadro anfitrión va en busca de su boleto para el Mundial Sub 20 y para ello necesita ganar a la ‘Canarinha’, que es uno de los líderes de esta etapa. A continuación, conoce qué canales transmiten este vibrante encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde juegan Colombia vs Brasil en vivo en hexagonal final del Sudamericano Sub 20?

El partido Colombia vs Brasil se disputará este jueves 9 de febrero por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20, en un encuentro que se tendrá lugar en el Estadio El Campín de Bogotá, con capacidad para albergar a 39,000 personas. El vibrante duelo iniciará desde las 8:00 p.m. (hora peruana y colombiana).

¿A qué hora juegan Colombia vs Brasil en vivo por hexagonal final del Sudamericano Sub 20?

México - 7:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Brasil - 10:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (viernes 10 de febrero)

Francia - 2:00 a.m. (viernes 10 de febrero)

¿En qué canales se transmite el Colombia vs Brasil en vivo en hexagonal del Sudamericano Sub 20?

Perú: Latina, DirecTV Sports y DirecTV GO

Colombia: DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: DirecTV Sports y DirecTV GO

Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports y DirecTV GO

Bolivia: DirecTV Sports y DirecTV GO

Chile: DirecTV Sports y DirecTV GO

México: DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports y DirecTV GO

España: Movistar Plus+

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, Colombia vs Brasil en hexagonal del Sudamericano Sub 20?

La transmisión del partido Colombia vs Brasil por la fecha 4 del Sudamericano Sub 20 la tiene DirecTV Sports en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, plan regional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

Colombia vs. Brasil: posibles alineaciones en Sudamericano Sub 20

Colombia: Luis Marquines, Juan José Mina, Fernando Álvarez, Kevin Mantilla, Andrés Salazar, Jhojan Torres, Gustavo Puerta, Miguel Monsalve, Óscar Cortés, Alexis Manyoma, Jorge Cabezas.

Luis Marquines, Juan José Mina, Fernando Álvarez, Kevin Mantilla, Andrés Salazar, Jhojan Torres, Gustavo Puerta, Miguel Monsalve, Óscar Cortés, Alexis Manyoma, Jorge Cabezas. Brasil: Mycael; Arthur, Jean, Robert, Patryck; Andrey, Marlon Gomes, Alexsander, Biro; Giovane y Vitor Roque.

