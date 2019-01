Maxi López afirma que Wanda Nara lo llama cuando Mauro Icardi está concentrado con Inter y lo hace entrar a su casa

La novela entre Maxi López, Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Esta vez el exdelantero del Barcelona reveló, en una entrevista radial, que la madre de sus hijos lo llama 'de forma cariñosa' cuando Icardi está concentrado con el Inter de Milán.



“Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido ( Mauro Icardi) está en la concentración...", reveló Maxi López al referirse sobre Wanda Nara.



"Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más”, Manifestó Maxi López en una entrevista a Radio La Red de su país.

Durante la entrevista Maxi López también reveló que Wanda Nara le hace problemas cuando tiene que ver a sus hijos. "No sé que tiene en la cabeza", manifestó.



Maxi López y Wanda Nara eran esposos, pero hace cinco años el Mauro Icardi le terminó quitando a la mujer, pese a que eran de los mejores amigos.



Enterada de estas revelaciones Wanda Nara le respondió a Maxi López a través de las redes sociales. "¿Maxi, siempre tienes que hablar de mí? Ya me cansa”.



En tanto, Mauro Icardi no ha hecho ningún pronunciamiento sobre las polémicas confesiones de Maxi López. Lo cierto es que parece que este no será el último episodio de esta novela.