A cinco minutos del final del Universitario vs. Cienciano , el arquero del equipo crema, José Carvallo , fue expulsado sorpresivamente por el árbitro del encuentro tras ponerse malcriado y no seguir las indicaciones que le había dado el juez. Era el minuto 45 y el partido estaba 2-2.

Todo se inició con un despeje del José Carvallo que fue ocasionó el reclamo del golero crema, quien luego tomó la pelota e intentó despejar desde fuera del área, pero al ser corregido por el árbitro este le alzó la mano ignorando su orden y se dio media vuelta. Esto no le gustó al juez del encuentro, quien pitó su silbato y le sacó la tarjeta roja ante la sorpresa del arquero de Universitario de Deportes.

El partido estaba empatado y a los cremas les urgía el triunfo, por ello y ante el reclamo de Carvallo al árbitro, este no le hizo caso y no le quedó otra que salir corriendo del campo de juego y ser reemplazado por Alfageme, quien defendió el arco crema el resto de minutos que quedaban del Universitario vs. Cienciano.

Los comentaristas de GolPerú indicaron que, al parecer, Carvallo le dijo algo que disgustó al árbitro y que por ello vio la roja de manera instantánea.

El partido terminó con triunfo 3-2 a favor del club Universitario de Deportes

