Gladys Tejeda revela el 'sinsabor' que vivió antes de ganar medalla de oro en los Panamericanos | ENTREVISTA

Gladys Tejeda , ganadora de medalla de oro en la Maratón femenina de los Juegos Panamericanos Lima 2019, contó el sinsabor que tuvo en su preparación para esta competencia, pues no pudo contar con la presencia de su entrenador durante los entrenamientos previos que realizó en Colombia.

Durante el reconocimiento que recibió de parte de la empresa Toyota, Gladys Tejeda se dio un tiempo para analizar la situación actual que vive el deportes y el atletismo peruano en medio del desarrollo de Lima 2019.

Pese a que aún disfruta del reconocimiento popular por su presea dorada, Gladys Tejeda no pierde la brújula y ya mira de reojo a las olimpiadas 'Tokio 2020' en las que asegura dará lo mejor de sí para regalarnos una nueva alegría.

Luego de haber competido ¿cuál es la condición actual en la que te encuentras? ¿Es de preocuparse?

La recuperación depende mucho de mí, de las terapias y al alimentación. En pocos minutos me voy la villa panamericana no se cuanto días tardé en recuperarme pero es parte de todo el trajín que se ha hecho el día de hoy. Esto probablemente me recupere en 15 días. No es nada de gravedad.

Estamos en medio de una fiesta deportiva ¿también consideras que Lima 2019 será un antes y un después?

Se tiene que apoyar al deporte sí o sí. Hubieron muchas dificultades, no ha sido tan bonito tampoco porque mi entrenador (Rodolfo Gómez) ha estado un poco alejados de nosotros y esa situación se debería arreglar. Deben de mantener al entrenador por lo menos hasta el 2020 o 2022. Contratarlo y que siga apoyando a los atletas de Huancayo. Hasta el momento lo está haciendo muy bien a pesar de que no tiene suficiente apoyo.

Junín es considerada la cuna del fondismo ¿Consideras que se está haciendo un trabajo importante allí?

Desde el 2015 ha cambiado muchísimo. Tenemos la logística muy bien, la parte médica no puedo quejarme. Está funcionando muy bien. Tenemos comida, aunque la residencia para atletas está aún en construcción, nos dieron una pista atlética nueva. Se está avanzando, pero tenemos que seguir avanzando sobre todo con los atletas Elite que están buscando medallas.

Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina ¿Cuál es la mira de Gladys Tejeda a puertas de las próximas olimpiadas?



Los meses van a correr. Solo esperaré a recuperarme, no sé cuanto demore. Me planificaré y otra vez a entrar, conversaré con mi entrenador para cerrar este ciclo panamericano y de acuerdo al resultado que hemos conseguido se tiene que replantear y trabajar muy bien para Tokio.

