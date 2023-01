A los nueve años, cuando la vida tiene el corazón de golondrina, él llegó a Universitario de Deportes. Desde ahí fue admirando jugadores, que el fútbol se los iría presentando y finalmente, serían sus compañeros. José Luis Carranza, Óscar Ibáñez y también le dio la oportunidad de trabajar con el internacional Jorge Sampaoli y Juan Reynoso. Este es Javier Chumpitaz, un técnico de menores que jugó y trabajo con varios grandes del balompié.

Javier, ¿con quién dormiste en tu primera concentración?

Me anunciaron que debía dormir con Óscar Ibáñez.

¿Fuiste temprano?

Mi papá me llevó. Fue en un hotel de cinco ‘estrellas’. Algo nuevo para mí.

¿Cuál fue tu primera sorpresa?

Me dieron una tarjeta en vez de llave. Subí y no sabía cómo abrir la puerta.

¿Qué hiciste?

Después de casi veinte minutos intento, pasó uno trabajador del lugar, le pedí ayuda y pude entrar. No sabía que recién empezaba mi calvario.

¿Por qué lo dices?

Porque ni bien me instalé en la habitación, prendí la luz y a los dos minutos, se apagó.

¿De la nada?

Así es. Me paré, encendí las luces y al poco tiempo, otra vez se fue.

¿Cuántas veces ocurrió eso?

Como tres veces y en eso aparece John Galliquio y le pido apoyo.

¿Cómo te ayudó?

Sonrió y me aclaró: ‘Tienes que gritar fuerte: préndete luz y al toque se encienden los focos’.

¿Lo hiciste?

Claro y nada. Él me insistía: ‘Tienes que gritar’ y yo como loco.

¿Cuántas veces lo hiciste?

Una cinco veces, hasta que se apareció Óscar Ibáñez y lo frenó: ‘Deja de joder al pibe’ y me explicó que la tarjeta debe seguir puesta en la puerta y así no se apaga.

¿Se dormía tranquilo?

Él me puso las reglas: ‘Acá se apaga todo a las nueve de la noche’ y lo tuve que hacer.

¿En ese equipo estaba el ‘Puma’?

Claro. Esa misma noche, bajé a cenar y como era un buffet me serví de todo en mi plato.

¿Cómo siguió?

Me senté a la mesa y José Luis Carranza se acercó, me jaló la oreja y me dijo: ‘¿Cómo vas a comer tanto una noche antes de jugar?’.

¿Era bravo el ‘Puma’ en los partidos de práctica?

Él advertía: ‘Ya tienen dieciocho años, ya aguantan patada’.

¿Y lo hacía?

Te metía unos ‘patadones’ con pelota y había que pedirle disculpas, ja, ja.

¿Otro así?

Roberto ‘Foca’ Farfán.

¿Cómo actuaba?

Me decía: ‘Éntrame fuerte’ y una vez le hice caso, el fui con todo.

¿Se molestó?

Se me acercó y me felicitó: ‘Esa es la forma’.

También tuviste a Jorge Sampaoli como técnico

Estábamos en Bolognesi de Tacna. Un día me llama a las tres de la mañana.

¿Qué quería esa hora?

Que vaya a su departamento, urgente.

¿Le hiciste caso?

Sí, pero con miedo. De verdad me dije: ‘Esto ya está raro, no vaya a ser que tenga otros ‘gustos’ y no me he dado cuenta’.

¿Llegaste?

Sí y la puerta estaba entre abierta y él gritó: ‘Anda al cuarto de videos’.

¿Temblabas?

Me amarré las zapatillas y dije: ‘Si pretende algo, me mecho’.

¿Y cómo siguió todo?

Me tenía preparado un video de ocho minutos y como enfrentábamos a Alianza Lima, había puesto los ‘enganches’ que hacía Wilmer Aguirre y en el partido me ayudó mucho.

También tuviste a Juan Reynoso

Fuimos a Colombia a enfrentar a Millonarios por la ‘Copa Sudamericana’.

¿Te dio alguna misión especial?

Me aclaró: ‘Debes marcar a Ervin Gonzales, si lo anulas, ganamos’.

¿Lo hiciste?

Claro, fue un gran partido el que me salió, ganamos con un gol de Paul Cominges y de regreso al hotel, el profesor me llamó.

¿Para qué?

Tenía un sobre blanco en la mano y me aclaró: ‘Cumpliste’ y me entregó mil dólares.

Ahora eres entrenador de fútbol

Acabé la carrera y estudié para dirigir y decidí empezar por los menores.

¿Cómo decirle a un niño que no tiene condiciones?

A un jugador, por más que sea un pequeño, no hay que mentirle.

¿Cómo se le explica?

Aclararle: ‘No vas a jugar por esta razón. Esta es tu virtud y si mejoras empiezas a competir’.

Lleva un apellido ilustre de nuestro balompié

¿Es bueno relacionarse con los padres?

Marco distancias con ellos.

¿Por qué?

Algunos te invitan a comer un cebiche, terminas tomando unas cervezas y creen que por ello su hijo debe jugar siempre.

Están los que confunden a sus hijos

Les hacen creer al chico que es mejor que todos y no es así.

Ahora tiene tu propia academia

Claro y tenemos desde los más pequeños, que son de cuatro o cinco años

¿En esa categoría también mandas al banco?

Pero todos terminan jugando. la experiencia de entrar a un partido de fútbol es única para ellos.

