La bronca entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano hizo que a muchos les vinieran a la mente peleas en el mundo del fútbol. La de los boquenses es llamativa porque se dio entre dos compañeros de equipo, sin embargo, en la selección peruana también se vivió una gresca de este tipo que pocos conocen y merece ser contada.

En el grupo que participó en el mundial de Argentina 78 primó la desunión. Por eso era normal ver grupos conformados por los jugadores de Alianza, Universitario, Cristal y otro que lo integraban los que iban por su cuenta. En este último el destacado era Juan José Muñante quien sólo se llevaba bien con los más jóvenes del equipo como Raúl Gorriti y Roberto Mosquera. Al ‘jet’ le gustaba ir de fiesta con los chicos y no sólo destacaba por su velocidad para llevarse a los rivales, también era un gran bailador de salsa y por encima de todo un peleador de aquellos.

La ‘Cobra’, como se le conocía en México a Muñante, llegó al torneo con la fama de ser uno de los mejores punteros derechos del mundo y aunque tuvo algunos chispazos, no alcanzó la brillantez que si lograron por ejemplo Teófilo Cubillas, César Cueto y José Velásquez que fueron catalogados como los mejores mediocampistas de la primera etapa del mundial.

José Velázquez era el más rudo hasta que se topó con J.j. Muñante (Foto: GEC)

Sueldo de Muñante despertaba celos

Los buenos resultados tapaban lo mal que les caía el ‘Jet’ a gran parte de sus compañeros. Para muchos ‘JJ’ iba de figura y eso no era bien visto por el plantel. Sin embargo, lo que parece que más afectó a los seleccionados fue enterarse que mientras todos cobraban lo que percibían en sus clubes, el puntero, que era el único jugador que militaba en un cuadro del exterior, les cuadriplicaba el sueldo. La dirigencia pagaba sin hacerse problemas porque entendía que Muñante lo merecía ya que era la estrella de los Pumas de la UNAM y su pase estaba valorizado en un millón de dólares de la época.

Compañeros provocan al ‘Jet’ y ‘Patrón’ cobró feo

Eso originó que algunos compañeros se la tengan jurada y las caras largas no se hacían esperar cuando se lo cruzaban en la concentración. Inexplicablemente cuando el equipo debía centrarse en los partidos de la segunda ronda con Brasil, Argentina y Polonia, explotó la relación entre el alero y los más experimentados. El ex jugador del Boys pasó delante de un grupo de veteranos y se escuchó una voz que dijo. “A ver si en la segunda ronda justificas lo que ganas. Estás pasando piola porque ganamos, pero todavía no fuiste figura”.

Muñante se detuvo y volteó y encaró al grupo. " ¿Quién dijo eso? a ver ¿quién es el valiente que me lo dice a la cara? " José Velásquez, otro con fama de peleador, salió al frente pero antes que articule palabra y se cuadre recibió un derechazo que terminó con el ‘Patrón’ en el suelo. El aliancista intentó pararse, pero entendió que la ‘cobra’ era cosa seria a la hora de pegar y no fue por el vuelto.

José Velásquez junto a compañeros mundalistas (Foto: GEC)

El ‘Jet’ cogió moral y gritó “qué pase el siguiente”. Los ‘rankeados’ se miraron entre sí, pero nadie dio un paso al frente. El puntero siguió su camino y dejó en claro que en adelante cualquier problema se lo decían a la cara o lo resolvía a los puños. En la segunda fase Juan José volvió a decepcionar, su desempeño ante brasileños, polacos y argentinos fue malo como el de todo el plantel. La selección se vino abajo y hasta ahora muchos de los integrantes de ese plantel creen que todo fue por una cuestión de celos ya que había equipo para repetir lo hecho en los primeros partidos.

