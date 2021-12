En la vida de Nolberto Solano hay un antes y después de jugar con Diego Maradona. ‘Ñol’, llegó a Boca Juniors en 1997 luego de quedar subcampeón de la Copa Libertadores y haber sido elegido como mejor jugador del torneo y balón de plata sudamericano.

El lateral sabía que llegaba a un grande y que tenía difícil igualar o superar lo hecho por Julio Meléndez y Víctor ‘Conejo’ Benítez que brillaron en Boca. Sin embargo, sus ganas y calidad hacían pensar que estaba en capacidad de hacerse un nombre con la camiseta xeneize. En su primer día de entrenamiento, el ahora asistente de Ricardo Gareca, se dio cuenta rápidamente de quien era Maradona. ‘Ñol’ llegó una hora antes a los trabajos, pero la práctica empezó tarde porque el “pelusa” se quedó dormido y nadie podía entrenar si es que el diez no estaba en la cancha.





Al finalizar los trabajos, Diego pidió al utilero que le deje diez pelotas para practicar los tiros libres. Solano, medio asustado se acercó al ‘Bambino’ Veira, técnico del equipo, y le dijo si también podía patear. El DT en una le respondió: “Claro que puedes, para eso te hemos traído”. El ‘pelusa’ empezó a patear y no falló ni un tiro. Disparó diez veces y en las diez colgó al arquero. Cuando llegó el turno del ex jugador de Cristal, Solano no desentonó ni se ‘chupó’ y metió ocho golazos, casi todos al ángulo. Diego quedó sorprendido por la pegada de su nuevo compañero y le gritó el entrenador: “¿'Bambi’, de donde sacaste este negrito? el peruanito le pega como los dioses, nos va a hacer ganar mucha plata” sentenció el genio. ‘Ñol’ sólo atinó a reír ante tremendo elogio del mejor jugador del mundo. El día del debut en la ‘Bombonera’ ante Argentinos Juniors , Solano salió expulsado a los 67 minutos, pero dejó claras muestras de como le pegaba al balón y de lo mucho que sabía con la pelota. Cuando a Maradona le preguntaron que le había parecido el estreno del peruano, el genio elogio al lateral. y lo bautizó. “Solano es un crack, es un maestrito” sentenció uno de los más grandes de todos los tiempos.





Cuando sus compañeros y la prensa le contaron al debutante el elogio del ‘dios’ del fútbol, este sólo atinó a sonreír, pero por la noche ya con sus familiares y representante mientras analizaban lo que había sido el encuentro, les comentó: ” Hoy Diego con lo que dijo, me subió la cotización en por lo menos un millón de dólares”. ‘Ñol’ no se equivocó, a fin de temporada, luego de 36 partidos y 6 goles, el “maestrito” fue traspasado a Newcastle por una buena cantidad de dólares que engordó su cuenta corriente.

TE PUEDE INTERESAR