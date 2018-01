Jurgen Damm , de los Tigres de México, sufrió quemaduras de primer grado en el rostro cuando intentaba encender unos fuegos artificiales y estará dos semanas fuera de las canchas



De acuerdo con la información, Jurgen Damm fue ingresado en un hospital de Monterrey, pero no corre peligro y en las próximas horas será dado de alta.



"Me tocó aprender por las malas", dijo el delantero, a través de un mensaje por las redes sociales y pidió que no utilicen los fuegos artificiales, pues "no deja nada bueno en nuestras vidas".



"Quiero agradecer a Dios porque fue un verdadero milagro que esto no haya pasado a mayores (...) Tristemente me tocó aprender por las malas, pero en verdad deseo que esto les sirva de mensaje para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo, me han ayudado bastante en estos momentos difíciles", mencionó Jurgen Damm.



Jurgen Damm, de 25 años, es uno de los futbolistas más veloces de México, con gran capacidad para desplazarse por las bandas y buen tino en el área, lo cual le ha servido para ser llamado a la selección mexicana en la cual ha jugado 10 partidos y aspira a integrar para la Copa Mundial de este año.



Como consecuencia del percance, el volante estará ausente en los dos primeros partidos de Tigres en el torneo Clausura 2017, el próximo viernes como visitante del Puebla y el sábado 13 como local ante el Santos Laguna.