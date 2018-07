Juventus vs Benfica: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO la International Champions Cup

Juventus vs Benfica : EN VIVO ONLINE TV El cuadro italiano se enfrenta al equipo portugués este sábado en el estadio Red Bull Arena de New Jersey en partido amistoso por la International Champions Cup. Juventus va por su segundo triunfo ante Benfica. (12:05 p.m. hora peruana) (TV: DirecTV para América)



El Juventus vs Benfica será el segundo partido de preparación de la 'Vieja Señora', que logró un triunfo 2-0 ante Bayern Múnich en el inicio de la pretemporada del curso 2018-2019.



No obstante, la expectativa del partido Juventus vs Benfica está soslayado por la espera del debut de su flamante fichaje Cristiano Ronaldo, que todavía goza de vacaciones y en los próximos días se unirá al club italiano.



Por ahora, el técnico Maximiliano Allegri ha propuesto un equipo con jugadores alternativos o en proceso de consolidación. Para el Juventus vs Benfica se espera la titularidad nuevamente de Andrea Favilli, autor de dos goles ante Bayern el pasado miércoles.

Los antecedentes del Juventus vs Benfica alcanzan los nueve partidos. El primero fue en 1968 en la Copa de Europa. Pero sin duda el cuadro portugués llega con mayor rodaje para el duelo amistoso.



Previo al Juventus vs Benfica, el equipo portugués jugó cuatro partidos de preparación y en ninguno perdió (tres triunfos y un empate). El último duelo por la International Champions Cup fue empate 2-2 ante Borussia Dortmund.



El equipo del técnico Rui Vitória consolida a sus refuerzos para la presente temporada. Entre ellos, Nicolás Castillo, Facundo Ferreyra y Odisseas Vlachodimos.



Además del ausente por lesiones a largo plazo Filip Krovinovic, Rui Vitoria tiene un escuadrón completo para elegir para este choque.



Sami Khedira podría estar involucrado después de unirse al escuadrón Bianconeri en Estados Unidos, aunque Stefano Sturaro y Leonardo Spinazzola han quedado en Turín para recuperarse de una lesión.

Alineaciones posibles del Juventus vs. Benfica:



Juventus: Mattia Perin; Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, GIorgio Chiellini, Alex Sandro; Claudio Marchisio, Miralem Pjanic, Emre Can, Joao Cancelo; Filippo Bernardeschi, Andrea Favilli.

Benfica : Mile Svilar; André Almeida, Jardel, Ruben Dias, Alex Grimaldo; Ljubomir Fejsa, Pizzi, Andrija Zivkovic, Rafa Silva, Gedson Fernandes; Nicolás Castillo.

