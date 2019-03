Pareja de Kukín Flores revela detalles de la muerte del exfutbolista del Sport Boys | VIDEO

Más detalles de una fatídica noche. La muerte de Carlos Kukín Flores aún tiene varias interrogantes por responder. Por ahora, continúan las investigaciones por las causas de muerte del exfutbolista del Sport Boys.

Por primera vez la pareja de Kukín, Liz Contreras, decidió romper su silencio y hablar en Reporte Semanal sobre la pérdida del exdeportista.

Primero, se refirió a la escabrosa fotografía que se viralizó en Facebook donde aparecía el cuerpo ya fallecido de Kukín Flores. Según su testimonio, la instantánea fue tomada por los policías que llegaron al lugar de los hechos.

Además, aclaró qué era ese paquete blanco que estaba cerca al cuerpo inerte del exfutbolista. Según Liz Contreras, era un blister de pastillas que ella tomaba. Sin embargo, los efectivos policiales habrían insinuado otra cosa.

Novia de Kukín Flores

"Se publicó unas fotos que estuvieron en redes sociales que le toman a Carlos cuando ya está fallecido. Al lado del cuerpo de Carlos había un blister de pastillas que yo estaba tomando y ellos insinuaron otra cosa, que era droga. Y eso no era", contó.

La expareja de Kukín Flores manifestó que ella no estuvo consciente al firmar el acta de defunción pues estaba en shock. Por eso, recién días después se enteró lo que decía: que el exSport Boys habría estado alucinando sin reconocer a nadie.

"Me hacen firmar un parte cuando yo estaba en shock. La verdad ni lo leí. Con los días me he dado cuenta de lo que decía el parte. Yo no he manifestado eso. Nosotros nunca salimos a ninguna fiesta. Era cumpleaños de un amigo de nosotros, pero no llegamos a ir. Nos quedamos en casa", indicó.

Aunque no quiso entrar en detalles, la pareja de Kukín indicó que lo auxilió después que convulsionara. Entre lágrimas, manifestó que esos momentos prefiere dejarlos atrás.

"Carlos convulsiona (...) Él despierta y lo auxilié. Lo abracé. Son momentos que no quisiera recordar porque son muy dolorosos", finalizó Liz Contreras.