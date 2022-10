Real Madrid y FC Barcelona volverán a paralizar al mundo del fútbol con una edición de El Clásico de España a jugarse este domingo 16 de octubre (4:15 p. m. hora española) en el estadio Santiago Bernabéu, de la ciudad de Madrid, por la jornada 9 de LaLiga Santander 2022-23. Ambos equipos comparten el liderato en la tabla de posiciones con 22 puntos por lo que un triunfo será clave en la pelea por el título.

¿Cómo, cuándo y dónde ver partido Real Madrid vs. Barcelona?

Real Madrid vs. Barcelona El Clásico de España 1. ¿Cuándo juegan? Domingo 16 de octubre de 2022 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Santiago Bernabéu, Madrid 3. ¿A qué hora empieza el Clásico? 16:15 horas de Madrid, España 4. ¿En qué canal transmiten? DAZN, SKY HD, DirecTV Sports, ESPN Deportes y Star+ 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por el portal de diario Trome

Tras igualar (1-1) ante el Shakhtar en Polonia, el Real Madrid selló su clasificación a la fase de octavos de final de la Champions League 2022-23 -donde es el actual campeón defensor- y quedó listo para el cotejo crucial ante el FC Barcelona. Sin embargo, Carlo Ancelotti no podrá contar con su portero titular: Thibaut Courtois. Por lo que será el joven Andriy Lunin el que estará bajo los tres palos y detener los disparos del goleador Robert Lewandowski.

Después de aquellas recordadas temporadas en donde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi eran las estrellas de los clásicos de España, por fin ha llegado el tiempo en donde veremos una igualdad de fuerzas pues ambos equipos se disputan codo a codo el liderato de LaLiga y, además, porque tendremos la primera oportunidad de ver a los máximos competidores al Balón de Oro: Karim Benzema y Lewandowski.

El Gato no ha podido iniciar en su mejor nivel la presente temporada a causa de una lesión, apenas tiene 3 goles, pero ya se encuentra activo en el cuadro merengue. De hecho, el equipo ha funcionado muy bien gracias al momento que atraviesan Vinicius Jr. (5 tantos) y Federico Valverde. La breve ausencia del francés ha permitido a Lewa colocarse como candidato al Pichichi gracias a sus 9 anotaciones con los blaugranas.

Barcelona, por su parte, todavía no asegura el boleto a las fases finales al torneo más importante de clubes del Viejo Continente luego del empate (3-3) frente al Inter de Milán. Xavi Hernández estuvo cerca de rozar la eliminación, pero dos tantos del propio Lewandowski mantienen con un leve esperanza a los culés. ¿Será suficiente? Salvo un milagro, Todo marcha en dirección a que nuevamente acaben en la Europa League.

A pesar de esta situación algo critica por el tema de las famosas palancas, el Barcelona confía en revertir esta situación y llevarse una victoria sobre el Real Madrid.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. FC Barcelona

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouaméni, Kroos; Fede Valverde/Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto/Álex Baldé, Piqué, Eric García (Koundé), Marcos Alonso; Pedri, Busquets, Gavi; Dembélé, Lewandowski y Raphinha (Ansu Fati).

¿En qué canal transmite y dónde ver clásico Real Madrid vs. Barcelona?

La transmisión del partido Real Madrid vs. Barcelona estará a cargo de la señal de DAZN LaLiga y DAZN Total en territorio español, mientras que en los Estados Unidos deberás sintoniza la señal de ESPN Deportes y ESPN+. Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports y DirecTV Go. En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere y ViX.

España : DAZN LaLiga y DAZN Total

: DAZN LaLiga y DAZN Total México : Sky Sports y Blue To Go Video Everywhere

: Sky Sports y Blue To Go Video Everywhere Centroamérica : SKY HD y ViX

: SKY HD y ViX Sudamérica : DirecTV Sports, TiGo Sports y DirecTV Go

: DirecTV Sports, TiGo Sports y DirecTV Go Brasil : Star+

: Star+ Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El partido entre Real Madrid y FC Barcelona está pactado a iniciar a las 16:15 horas de la tarde en Madrid, España. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el clásico.

8:15 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala

9:15 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU), México y Panamá

10:15 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Chile, Canadá y Bolivia

11:15 horas de Argentina, Uruguay y Chile

16:15 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona?

El servicio streaming de DAZN será el encargado de televisar el clásico Real Madrid vs. Barcelona. Conoce los precios de los planes disponibles para poder ver el partido del fútbol español.

DAZN ESPAÑA DAZN ESENCIAL DAZN LALIGA DAZN TOTAL Mensual 12.99 € 18.99 € 24.99 € Anual 129.99 € No disponible 19.99 €

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona?

La señal del partido la tiene DirecTV Sports en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

DIRECTV Sports, Señales localizada – Canal 610 SD

– Canal 610 SD DIRECTV Sports, Panregional – Canal 683 SD

– Canal 683 SD DIRECTV Sports, Señal Localizada – 1610 HD

– 1610 HD DIRECTV Sports, Canal Virtual – 4000 4k

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Barcelona en USA?

AT&T U-verse HD – Channel 3313

– Channel 3313 Century Link Prism – Channel 4302

– Channel 4302 Charter Spectrum HD – Channel 262

– Channel 262 Comcast XFINITY TV HD – Revisa la señal de tu región

– Revisa la señal de tu región Cox Communication HD – Channel 1333 y 1438

– Channel 1333 y 1438 DirecTV HD – Channel 432

– Channel 432 DISH Network HD – Channel 442

¿Cómo ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. Barcelona en México y Centroamérica?

México – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y Blue To Go Video Everywhere

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y Blue To Go Video Everywhere Costa Rica – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX Panamá – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX Honduras – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX República Dominicana – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX Guatemala – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX Puerto Rico – ESPN Deportes y ESPN+

¿Dónde se juega el Clásico de España?

El Estadio Santiago Bernabéu fue inaugurado el 27 de noviembre de 1944 se encuentra ubicado en la ciudad de Madrid, España. El recinto que pertenece al club Real Madrid cuenta con una capacidad para albergar 81.044 espectadores.

¿Cuál es el precio de entradas VIP del Real Madrid-Barcelona?

Silver Club (Grada Alta Lateral Este) – 1.200 €

Silver Club 2° Anfiteatro (2° Anfiteatro Lateral Este) – 1.200 €

VIP 130/132 (Grada Baja Lateral Este) – 1.600 €

