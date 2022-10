Llegó el turno de Neymar Jr. El astro brasileño que milita en el PSG expuso su defensa ante el juzgado español este martes 18 de octubre luego de que aceptaran su petición de cambiar la fecha durante la primera jornada del Caso DIS. En esta segunda parte, el futbolista de 30 años asegura que “firmó todo lo que le decía su padre” y que lo hizo “para cumplir su sueño de jugar en el FC Barcelona”.

“Sabía de los rumores de otros clubes pero mi sueño era fichar por el Barça y en 2013 decidí ir al Barça y marcharme del Santos. Tenía opciones de muchos clubs pero mi sueño siempre fue jugar en el Barça, desde niño quería jugar allí y yo sigo siempre mi corazón. Me acuerdo que tenía el Madrid para ir y no recuerdo otros. En el último momento era Madrid o Barça pero mi corazón me hizo ir al Barça”, declaró Neymar.

La Fiscalía y el Grupo DIS acusan de corrupción y estafa a los expresidente del FC Barcelona, Santos y a la familia de Neymar por una presunta negociación que hicieron por su fichaje en 2013 a las espaldas del DIS, que es dueño del 40% de los derechos del futbolista.

¿Qué hay entre el DIS y los Neymar?

N&N es la empresa que representa a Neymar y que pertenece a sus padres. En el 2009, los progenitores del jugador brasileño firmaron un acuerdo con el DIS para que este último pueda percibir el 40% y, también, de poder participar de las negociaciones si en caso se produjera el interés de algún club extranjero por ficharlo.

¿Qué pasó? El FC Barcelona declaró que pagó 57 millones por Neymar, de los cuales 17 fueron a la caja del DIS por derechos federativos. Sin embargo, se supo que el Santos y Barcelona hicieron un contrato en paralelo donde hay una suma superior de 82 millones y, según el DIS, consideran que debieron cobrar una suma de casi 33 en lugar de los primeros 17.

¿Qué dijo Florentino Pérez sobre el fichaje de Neymar?

El presidente del Real Madrid negó hago haber realizado algún preacuerdo con el DIS o N&N por el brasileño.

“No conozco a Neymar, nunca he hablado con él a nivel personal. Estuvimos interesados en el fichaje de Neymar hace como 10 años. Los jugadores van donde ellos quieren. Neymar quería ir al Barcelona y por eso fue al Barcelona”, indicó Florentino Pérez.

“Creo que en 2011 la oferta fue de 45 millones. Eso es lo que consta en los archivos del Real Madrid. Estuvimos interesados cuando nos comunicaron que quería dejar el Santos para venir a Europa. Lo se por la dirección deportiva del Real Madrid. No sabía nada más. No hablé con él ni con nadie de este tema”.

Por otro lado, el jefe de la entidad merengue descartó conocer el acuerdo entre Barcelona y los representantes de Neymar.

“Nosotros no tuvimos conocimientos del acuerdo con el Barcelona. Que yo sepa no. Todo lo que tenemos de esa documentación está aportado al sumario. Hace mucho tiempo y yo no participé en las negociaciones. Creo que sí, que se hizo una oferta anterior de 30 millones”.

“Llevo 18 años en el Real Madrid y todas las ofertas que hemos hecho por jugadores han sido transparentes. Todas estas cuestiones en el Real Madrid las lleva la dirección deportiva”, finalizó.