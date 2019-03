Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO con Messi y Advíncula por la Liga Santander

Barcelona vs Rayo Vallecano | EN VIVO | EN DIRECTO | HORARIOS Y CANALES | LIGA SANTANDER 2018-2019 | FECHA 27 | Este sábado 09 de marzo desde las 12:30 p.m., azulgranas y los de la franja se enfrentarán en un duelo en el que Barcelona necesita seguir sumando puntos que lo mantengan como líder de LaLiga, mientras que al equipo de Luis Advíncula le urge los tres puntos que le ayude a salir de la zona de descenso. En esta oportunidad, Lionel Messi, Luis Suárez y Dembélé serán del arranque de esta nueva fecha de la liga española, mientras que el DT del Rayo Vallecano aún no decide si mandar desde el arranque al peruano o mantenerlo en la banca. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Barcelona vs. Rayo Vallecano en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.

Barcelona vs. Rayo Vallecano FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de DirecTv, Sky Sports y beIN Sports en diferentes horarios: Perú (12:30 p.m.) | Argentina (2:30 p.m) | Colombia (12:30 p.m.) | México (11:30 a.m.) | Brasil (3:30 p.m.) | Bolivia (1:30 p.m.) | Canadá (12:30 p.m.) | Ecuador (12:30 p.m.) | Estados Unidos (12:30 p.m.) | Venezuela (12:30 p.m.)

En España, el Barcelona vs. Rayo Vallecano será televisado en directo el sábado 9 de marzo a las 18:30 horas por los canales beIN LaLiga (canal 47 de Movistar+), beIN LaLiga 4K y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+, Vodafone, Orange y Telecable

En Estados Unidos, el partido por La Liga Santander Barcelona vs. Rayo Vallecano podrá verse a través de los canales Watch TNT, TNT USA, Univisión Now, UniMás y Univisión Deportes | 09:30 a.m. (Los Ángeles) | 12:30 p.m. (Miami y Nueva York)

Canales que transmitirán Barcelona vs. Rayo Vallecano

beIN LaLiga: Canal 47 de Movistar+, canal 302 de Vodafone, canal 76 de Orange TV Fútbol y canal 101 de Telecable

Canal 47 de Movistar+, canal 302 de Vodafone, canal 76 de Orange TV Fútbol y canal 101 de Telecable beIN LaLiga 4K: Canal 441 de Movistar+ (sólo Fibra y ADSL)

Canal 441 de Movistar+ (sólo Fibra y ADSL) LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar+ (exclusivo para bares y locales públicos)

Argentina 14:30 DIRECTV Sports (canales 610-619)

Bolivia 13:30 Tigo Sports

Brasil 14:30 Fox Premium 1

Canada 12:30 beIN Sports

Chile 14:30 DIRECTV Sports (canales 610-619)

Colombia 12:30 DIRECTV Sports (canales 610-619)

C.Rica 11:30 SKY Sports (canales 504-546)

Cuba 12:30 Tele Rebelde

Ecuador 12:30 DIRECTV Sports (canales 610-619)

El.Salvador 11:30 SKY Sports (canales 504-546)

Estados.Unidos 12:30 - 09:30 beIN Sports, beIN SPORTS Ñ, beIN SPORTS 8

Guatemala 11:30 SKY Sports (canales 504-546)

Honduras 11:30 SKY Sports (canales 504-546)

México 11:30 SKY Sports (canales 504-546)

Nicaragua 11:30 SKY Sports (canales 504-546)

Panamá 12:30 SKY Sports (canales 504-546)

Paraguay 14:30 Tigo Sports +

Perú 12:30 DIRECTV Sports (canales 610-619)

Puerto.Rico 13:30 SKY Sports (canales 504-546)

R.Dominicana 13:30 SKY Sports (canales 504-546)

Uruguay 14:30 DIRECTV Sports (canales 610-619)

Venezuela 13:30 DIRECTV Sports (canales 610-619)

Pero si estás en otros países en los que el Barcelona vs. Rayo Vallecano no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por LaLiga

Descarga aquí la app móvil para ver PSG vs Manchester United vía DIRECTV PLAY

Descarga aquí la app móvil para ver PSG vs Manchester United vía beIN Sports

Descarga aquí la app móvil para ver PSG vs Manchester United vía Sky

Descarga aquí la app móvil para ver PSG vs Manchester United vía DAZN

Descarga aquí la app móvil para ver PSG vs Manchester United vía Bet365

Horarios del Barcelona vs. Rayo Vallecano en otros países del mundo





11:30 horas en México

12:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

13:30 horas en Venezuela, Bolivia

14:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

18:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

20:30 horas en Catar y Arabia Saudita

01:30 horas del domingo en China

02:30 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Arturo Vidal; Malcom, Coutinho y Luis Suárez.



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Luis Advíncula, Velázquez, Amat, Gálvez o Imbula, Alex Moreno; Embarba, Comesaña, Mario Suárez, Trejo; y De Tomás