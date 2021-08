Alain Giresse fue uno de los jugadores destacados de la década de 1980 en Burdeos y en la selección francesa. Además, fue el socio ideal en la cancha de Michel Platini, crack en todo sentido desde su puesto de mediocampista. Su récord: jugó 586 partidos en su historial y anotó 163 goles.

Giresse no arrugaba ante nadie y definía en el área chica como los bravos de hoy. No solo eso, también se dio el lujo de ganar la Eurocopa con Francia en la edición de 1984. Además, disputó dos mundiales con su selección: España 1982, donde quedó en cuarto lugar, y México 1986, en el que se ubicó tercero.

A propósito de la llegada de Lionel Messi al PSG de Francia, TROME llamó a Alain Giresse para que nos dé su opinión.

¿Qué opina de la llegada de Messi al PSG?

Primero, la llegada de Messi en París es una gran sorpresa. No se esperaba que se marche de Barcelona. Los problemas hicieron que pudiera venir a París y es extraordinario. Lo pienso porque todo lo que hace es extraordinario, mágico. Para el futbol francés, todos los observadores, el público, tener a un tal jugador es increíble.

¿Cuánto potenciará la llegada de Messi a la Ligue 1?

La llegada de Messi va a dar más interés a la liga francesa porque se va a mirar lo que hace en el mundo entero. Y para el PSG, esperamos que permita al PSG de volverse más competitivo al nivel de la Champions League.

Las postales de la presentación de Lionel Messi en el Parque de los Príncipes | Foto: AP

¿Y cree que Messi se adaptará fácil o le costará un poco jugar en la Ligue 1?

La liga francesa es muy contenta que Messi venga. Ahora hay que ver si Messi se adaptara a la liga francesa. Pienso que si porque jugará en el mejor equipo de la liga, muy superior a otros, entonces no tendrá problemas. Tiene esta capacidad de jugar contra cualquier tipo de equipo. Pero el objetivo mayor del PSG es la Champions.

¿Cuéntenos, profesor, sobre sus proyectos personales?

Estoy esperando a un nuevo proyecto. La situación sanitaria perturbó muchas cosas, ya que yo trabajaba en el continente africano. Estoy mirando a eventuales proyectos que podrían presentarse, para volver a ir a las canchas. Usted habla de Messi, pienso que se lo admira por su talento de jugador pero también por sus calidades humanas y su simplicidad.

Finalmente, ¿algún consejo a los jóvenes talentos peruanos que quieren tener éxito en el fútbol?

Para tener éxitos en el futbol, primero se necesita amar al juego, amar a aprender, amar a ganar, y no que sea un objetivo ‘profesional’, para ganar dinero etc. El futbol no es fácil, entonces se necesita hacerlo todo con serio, mucha disciplina, mucho rigor. Es lo único que puedo decir para volverse en un gran jugador, sabiendo que cada uno tiene cualidades naturales al inicio más o menos importantes.

TE PUEDE INTERESAR: