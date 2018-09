Luis Advíncula: Se le escurre la pelota y permite gol de Espanyol ante Rayo Vallecano por Liga Santander

Luis Advíncula no pudo controlar la pelota y dejó que Granero marque el segundo gol de la visita en el partido Rayo Vallecano vs Espanyol, que se jugó en el estadio de Vallecas por la jornada 7 de la Liga española.



Luis Advíncula tenía tomado en la marca a Granero. Pero tras el rebote en su área no pudo controlar la pelota, que se escurrió y permitió que el rival anote.



Finalmente, Rayo Vallecano consiguió un empate 2-2 ante Espanyol. Raúl de Tomás y Kakuta marcó para los de Vallecas. Borja Iglesias y Granero para la visita.



Rayo Vallecano de Luis Advíncula enfrentará en la fecha 8 a Leganés por la Liga Santander. Por su parte, Espanyol recibirá Villarreal.

Rayo Vallecano vs Espanyol: Gol de Granero

