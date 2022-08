Manchester United vs. Brighton EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la primera jornada de la Premier League este domingo 7 de agosto del 2022 desde las 8:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Old Trafford.

La gran duda con miras al debut oficial del entrenador Erik Ten Hag es conocer cuál será el rol que cumplirá Cristiano Ronaldo en el inicio de la nueva temporada. El delantero portugués se perdió gran parte de la etapa de preparación y apenas jugó 45 minutos ante Rayo Vallecano. El equipo disputó otros cinco amistosos en su gira por Australia, Malasia y Noruega.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Brighton por la Premier League?

Perú – 8:00 a.m.

Ecuador – 8:00 a.m.

Colombia – 8:00 a.m.

México – 8:00 a.m.

Chile – 9:00 a.m.

Venezuela – 9:00 a.m.

Bolivia – 9:00 a.m.

Paraguay – 9:00 a.m.

Argentina – 10:00 a.m.

Uruguay – 10:00 a.m.

Brasil – 10:00 a.m.

España – 3:00 p.m.

La situación de Cristiano Ronaldo es particular, pues se pasó gran parte del mercado de fichajes buscando una salida de Manchester United a un club que le ofrezca Premier League. Pese a ello, los medios locales indican que el goleador debe estar convocado ante la ausencia obligada por lesión de Anthony Martial.

De su lado, Brighton realizó una pretemporada con balance positivo: tres victorias, un empate y una derrota. Sin embargo, el técnico Graham Potter cree que será un curso complejo: “Necesitamos ajustarnos, pero como dije antes, debemos recordar que estamos en la Premier League, luchamos muy duro y durante mucho tiempo para estar aquí”, señaló.

¿Dónde ver online el partido Manchester United vs. Brighton por la Premier League?

Para ver la transmisión online del partido entre Manchester United y Brighton puedes hacerlo a través de cuatro señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus y DAZN. Si vives en México puedes seguir este partidazo por la señal online de Paramount Plus. Finalmente, si estás en Sudamérica podrás seguirlo en Star Plus.

Manchester United vs. Brighton: posibles alineaciones del partido

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Malacia; Lisandro Martínez, Eriksen; Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford.

Brighton: Sánchez; Veltman, Dunk, Webster; Lamptey, Mwepu, Gross, March; MacAllister, Welbeck, Trossard.