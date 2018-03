México vs Islandia : EN VIVO Los aztecas enfrentan a los 'Vikingos' en la fecha FIFA en un partido amistoso internacional de preparación con miras al Mundial Rusia 2018.



La selección de México e Islandia jugarán en el Levi's Stadium de Santa Clara, California en Estados Unidos con la asistencia de miles de mexicanos que residen en dicho país.

Día, hora y canal TV del partido México vs Islandia:

El partido México vs Islandia se llevará a cabo en el periodo FIFA de preparación (19-27 de marzo) El duelo entre ambas selecciones se jugará el viernes 23.



El horario del partido será 9:30 p.m. (hora peruana) En Trome.pe podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del amistoso. El México vs Islandia será transmitido por Canal 5 Azteca 7, TDN y Univisión TDN para México. Univisión Deportes en Estados Unidos.

Horarios en el mundo del México vs Islandia:



Alemania: 3:30 a.m. (sábado)

Argentina: 11:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

España: 3:30 a.m. (sábado)

Ecuador: 9:30 p.m.

México: 8:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Paraguay: 11:30 p.m.

Uruguay: 11:30 p.m.

Estados Unidos: 12:30 a.m. (Miami | sábado)

México vs Islandia: EN VIVO Día, hora y canal Tv del amistoso de cara a Rusia 2018

El técnico de México, Juan Carlos Osorio, anunció la convocatoria para la fecha FIFA: Ochoa, Corona , Talavera, Moreno, Salcedo, Reyes, Araujo, Ayala, Layún, Gallardo, Álvarez, Herrera, Guardado, Fabián, Dos Santos, Pizarro, González, Molina, Hernández, Govea, Chicharito, Jiménez, Peralta, Lozano, Vela, Jesús Corona, Aquino y Damm.

México vs Islandia: EN VIVO Día, hora y canal Tv del amistoso de cara a Rusia 2018

Luego, cuatro días después México enfrentará Croacia en Texas e Islandia a la selección peruana en Miami. Precisamente los mismos rivales de la bicolor en la fecha FIFA de amistosos.

