Mike Tyson aseguró que le 'patearía el trasero' a Floyd Mayweather en una pelea callejera | VIDEO | FOTOS 

Mike Tyson fue uno de los nombres más temidos en la historia del boxeo y cada vez que declara, tiene cosas importantes que decir. Esta vez el popular 'IronMike' fue consultado sobre que hubiese pasado en una pelea entre él y el invicto boxeador Floyd Mayweather Jr. Esta fue su respuesta.



En una entrevista para GQ, Mike Tyson afirmó que en una pelea callejera no tendría problemas en acabar con Floyd Mayweather.



“Creo que patearía el trasero de Floyd Mayweather en una pelea callejera. Ni siquiera sería rival”, sentenció de manera contundente Mike Tyson.

Sin embargo, Mike Tyson afirmó que si compitiesen en una misma división, dentro de un ring, probablemente Floyd Mayweather sería el ganador.



" Floyd Mayweather me superaría. Tiene una muy buena técnica para su estilo, es realmente bueno lo que hace», argumentó Mike Tyson.

Mike Tyson tampoco cree que Floyd Mayweather sea el mejor boxeador de todos los tiempos como éste asegura. "Si estuviese cerca de ser como Muhammad Ali, podría ir al colegio con sus hijos. La grandeza está en ser aceptado por la gente", manifestó.



El excampeón unificado de los pesos completos también afirmó que no hubiese podido pelear en UFC. "He visto como estos peleadores pisan los pies de sus contrincantes, si me pisan los pies, yo me rindo", finalizó.