Morelia vsToluca : EN VIVO EN DIRECTO Con Raúl Ruidíaz y Ray Sandoval, el cuadro de los Monarcas enfrenta a los Diablos Rojos este domingo en el estadio Nemesio Díez por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX. Toluca busca un triunfo ante Morelia tras empate 2-2 de la ida. (12:00 p.m. hora de Perú) (TV: Televisa)



Los peruaron Raúl Ruidíaz y Ray Sandoval estarán presentes en el decisivo partido Morelia vs Toluca. La ventaja es para el equipo Escarlata, que consiguió un empate 2-2 en Morelos e inclinó la serie a su favor.



Raúl Ruidíaz será eñ encargado de comandar al Monarcas Morelia que necesita marcar un gol de cualquier forma, para tentar como visitante el pase a octavos de final.



Morelia llega con optimismo al duelo con Toluca. En los últimos ocho enfrentamientos, los Monarcas solo perdieron una vez, empataron cinco y ganaron un par de ocasiones.



Para el Morelia vs Toluca el DT del cuadro amarillo no quiere sorpresas u buscará corregir el error de la ida. No definió las ocasiones de gol que generaron y le empataron el partido.

Monarcas Morelia 2-2 Toluca: Goles y resumen

Morelia disputa su tercera liguilla final desde la llegada del técnico Roberto Hernández, que junto a Raúl Ruidíaz y sus dirigidos han ganado prestigio en la Liga MX. "El equipo recuperó la memoria, estamos vivos y vamos a pelear", dijo el DT.



Los partidos de vuelta de los cuartos de final empezarán hoy cuando América recibirá al Pumas luego de derrotarlo 1-4 en el encuentro de ida y Monterrey jugará en su estadio con Tijuana, luego de un empate 1-1 en el primer encuentro.



Pasarán a semifinales los cuadros con más goles en los 180 minutos de sus series y en caso de empate se clasificará el de más goles como visitante.

Alineaciones posibles del Morelia vs Toluca:



Morelia: Sosa, Rodríguez, Guzmán, Loeschbor, Achilier, Valdés, Vilchis, Osuna, Rocha, Raúl Ruidíaz y Sepúlveda.

Toluca : Talavera, García, Gonzpález, Borja, Salinas, Ríos, Barrientos, Canelo, Sambueza, López y Quiñones.

