¡No lo sueltan! Hasta sus colegas se han apuntado a vacilar al periodista deportivo Óscar Del Portal, luego que fuera ampayado por Magaly TV y se revelara que vivía un romance con la extrabajadora de América Televisión, Fiorella Méndez.

El último en recordar el hecho, que también involucró a Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, fue su colega Gonzalo Núñez. Durante la más reciente edición del programa web ‘Erick y Gonzalo’, el popular ‘Castor’ se pronunció sobre el hecho mientras leía los comentarios del público.

“¿Gonzalo nuevo jale de ‘Fútbol en América’? No, más bien me van a dar un Subaru, en vez de la bicimoto me van a dar el Subaru de Del Portal ”, expresó Núñez.

El exconductor de ‘Fútbol en América’ hizo alusión a que la marca Subaru decidió no renovar su contrato de embajador con Óscar Del Portal, al día siguiente que el ampay sea transmitido por la señal de Magaly TV.

“Uno de mis primeros carros fue una camioneta Subaru, ¿Tú crees que Subaru me iba a dar una camioneta? No, me la compre de la selva, de Tingo María”, agregó, para intentar luego ponerle paños fríos a la situación, mientras Erick Osores se cubría el rostro de tanto reírse.

Óscar del Portal y Fiorella Méndez estuvieron en hotel el mismo día y mismo cuarto

Óscar del Portal y Fiorella Méndez habrían estado juntos en un hotel de Miraflores en varias ocasiones , según un registro de ingresos y salidas, además de las boletas de venta, presentados por Magaly TV, La Firme.

El reportaje precisa que el periodista deportivo y la exesposa del cumbiambero Pedro Loli se hospedaron en la misma habitación los días 24 y 30 de enero, así como, el 8 y el 25 de febrero.

Magaly Medina también afirmó que las boletas de venta se encuentran a nombre de Fiorella Méndez.

En sus comentarios, Magaly Medina también arremetió contra Aldo Miyashiro, quien en su disculpas públicas afirmó que la noche del ampay no paso nada entre F iorella Méndez y Óscar del Portal.