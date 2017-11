Paolo Guerrero afirma que solo consumió medicamentos para la gripe, según medios brasileños

La situación de Paolo Guerrero se agrava, luego de que diferentes medios aseguraran que habría dado positivo en el examen antidoping, tras el partido contra Argentina. Las sanción contra el futbolista podría llegar a cuatro años de suspensión.

Según medios argentinos, la Federación Peruana de Fútbol ha sido informada sobre el resultado analítico adverso que habría protagonizado Paolo Guerrero. Sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado de manera oficial.

La cadena ESPN de Brasil, informó que el presidente de la comisión antidopaje de la CBF, jefe de control de dopaje médica en la FIFA, Fernando Solera, fue informado por el mismo Paolo Guerrero y el club Flamengo sobre el resultado del antidoping.

Según informa ESPN Brasil, "la prueba dio positivo en función de un medicamento que le fue dado mientras estuvo con la selección peruana, para tratar de una gripe".

"Recibí en mi e-mail particular la información, pero aún no debemos estar hablando de la sustancia y el porqué. El jugador todavía tiene derecho de defensa, de mostrar lo que es la sustancia. La información que tengo segura es que el jugador ha tenido el resultado positivo en el juego contra Argentina, y por el momento la información que me ha pasado es que tiene que ver con una medicación tomada en la selección peruana ", aseguró Fernando Solera ESPN Brasil.

"Lo que puedo decir es que me reuní con el Flamengo, lo hice hoy por la mañana, y la información que tenemos es que el resultado analítico adverso de Guerrero es medicamento administrado en la selección peruana, el jugador habló eso para mí, el médico del Flamengo habló , pero todavía no he visto el resultado ", dijo Fernando Solera ESPN Brasil.

"Él dijo que estaba con gripe muy fuerte y se le administró ese tipo de medicamento, esa información vino del jugador y es fruto de la conversación que tuve con él y con el Flamengo. La CBF hoy está cerrada y yo no tuve acceso a ninguna comunicación oficial", reveló Fernando Solera ESPN Brasil.



"El club no recibió nada oficial también, quien recibió el comunicado fue la selección peruana, viniendo de la federación peruana", expresó Fernando Solera ESPN Brasil.

