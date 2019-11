Perú vs Chile: Arturo Vidal busca victoria para calmar violencia en las calles y es criticado | VIDEO 

Arturo Vidal y los jugadores de la selección de Chile han logrado muchas veces algo que los políticos no han podido hacer y es unir a todo su pueblo. Hoy luego de tres semanas de convulsión social y de grados excesivos de violencia el 'Rey Arturo' espera una victoria ante la selección peruana y que su pueblo recupere la alegría en medio de las protestas.



Arturo Vidal llegó por la tarde a Santiago de Chile para sumarse a los trabajos de los que será el único partido con la selección peruana, luego que se cancelara su amistosos con Bolivia debido al clima político reinante en el altiplano.



"Sería lindo ganar para que la gente se olvide de lo que está pasando y sufriendo, para poder ayudar en algo. Con las eliminatorias darle nuevos triunfos", contó Arturo Vidal.





Arturo Vidal busca una victoria para alegrar a su pueblo

El referente de la selección de Chile no quiso entrar en conflicto con sus compañeros que han paralizado el fútbol local y no descartó tomar una postura en medio de la coyuntura."Vengo porque me llamaron y mañana empezamos a entrenar. Nos vamos a concentrar al máximo. Se podría dar pero tengo que hablar con los compañeros. Estoy con el pueblo, hay que apoyarlo al máximo", pese a esto el volante fue criticado en redes sociales por no apoyar la postura de Charles Aránguiz.



Asimismo, el 'Rey Arturo' no podía marcharse sin contestar una pregunta sobre su salida de Barcelona. "Siempre me preguntan lo mismo, estoy bien, físicamente muy bien y espero seguir peleando todo con el Barcelona".