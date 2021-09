Mañana la selección peruana enfrentará a Uruguay por la fecha triple de las Eliminatorias, y lo hará acompañado de los hinchas en las tribunas del Estadio Nacional. Ayer el Ministerio de Salud (Minsa) autorizó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) permitir el ingreso del público, pero solo con el 20% de aforo para evitar la propagación del COVID-19, sin embargo, esta noticia no sido bien recibida por otras autoridades sanitarias.

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, cuestionó la medida adoptada por el Minsa e indicó que esta no es coherente debido a que en el país ya se anuncia la llegada de una posible tercera ola de contagios. En ese sentido, precisó que lo oportuno hubiera sido prorrogarlo unas semanas más.

“Es muy arriesgado cuando tenemos a la vez la amenaza de una posible tercera ola, permitir el ingreso de público a los estadios de fútbol para los partidos de la selección. Considero que debemos tener mayor precaución”, escribió el especialista en sus redes sociales.

Ugarte explicó que con el 20% de la capacidad del estadio, que son entre 8 y 9 mil personas, no solo se debe tener en cuenta el momento en que las personas se sienta en las butacas, sino también el tema de la movilización de los hinchas al momento de ingresar al estadio.

Asimismo, precisó que con el permiso del Minsa, la medida también tendría que ser adoptada en los torneos locales. “Me parece normal que la FPF lo plantee este tema pero deberíamos mirar de forma integral la apertura con relación a qué ventajas sociales se obtienen para el país porque ahora no veo razón para que no haga lo mismo para el torneo local. Realmente no pasaba nada si se prorrogaba unas semanas hasta tener mejores condiciones para este fin”, dijo más tarde en canal N.